NouMa relève le défi de la dématérialisation et de la démocratisation des marchés publics

Le prix mensuel de l'abonnement à NouMa est de 29 euros, avec toutes les fonctionnalités, ce qui rend ce service accessible à toutes les entreprises.

Confiance - Proximité

Le concept NouMa a séduit d'importants investisseurs privés, comme la BPI France, qui ont perçu rapidement toutes les répercussions pour la croissance et l'emploi que peut apporter cette solution.

Portant des valeurs d'équité et de proximité, NouMa a choisi de se développer dans un premier temps en au niveau régional (Bretagne, Centre Val de Loire) et concentre maintenant ses efforts sur son développement national.

L'opportunité est donc donnée aux TPE et PME de prendre une longueur d'avance sur les autres et de contribuer au dynamisme de leur bassin économique.

Innover – Développer

Le site nouma.fr est le résultat d'un travail de développement de plus de deux années. L'un des principaux atouts du service réside dans son accompagnement pour rendre les marchés publics enfin à la portée de tous.

En effet, du côté des entreprises, les marchés publics sont souvent perçus comme un univers complexe et périlleux. Pour faciliter la compréhension et encourager les entreprises à se lancer vers ces nouvelles opportunités de croissance, NouMa a alors décidé d'élaborer des contenus pédagogiques (livre blanc, vidéo de démonstration, etc.) et d'accorder une place importante à la relation clients. L'ergonomie du site, avec un style épuré, permet une navigation qui se veut des plus intuitives pour une prise en main et une utilisation optimisées.

L'autre atout du service NouMa est lié au volume et à la qualité des données disponibles. NouMa agrège à elle seule aujourd'hui l'intégralité des appels d'offres présents sur le web (hébergés sur plus de 1 800 plateformes). Dans la lignée des grandes entreprises Tech telles que Deezer, Netflix ou Vente-privée, NouMa utilise le deep learning (système d'apprentissage et de classification, basé sur des « réseaux de neurones artificiels ») afin d'offrir une expérience intelligente aux utilisateurs et mieux répondre à leurs besoins.

Originalité – Ambitions

Derrière cette révolution, 11 personnes œuvrent pour qu'artisans, chefs d'entreprise, professions libérales, chargés d'affaires etc. profitent enfin de la manne que représente la commande publique.

Kha Tran, fondateur de NouMa explique : « Développer le service NouMa est d'un point de vue technique un défi très stimulant, mais c'est avant tout une aventure humaine enrichissante. Notre équipe est cosmopolite et souhaite faire bouger les choses, redynamiser l'activité des TPE/PME souvent fragilisées et pourtant génératrices d'emploi comme de lien social ! »

Dans une conjoncture incertaine mais avec l'émergence de projets d'envergure tels que le Grand Paris et les JO2024, NouMa permet aux petites structures d'accéder à de nouvelles opportunités de croissance et démontre que les start-ups peuvent être sources de solutions pragmatiques.