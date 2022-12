Notre sélection des marchés de Noël 2022 à Paris et sa région

Les marchés de Noël 2022 de Paris, dates et lieux

C’est le rendez-vous festif par excellence pour toute la famille. Comme chaque fin d’année des dizaines de marchés de Noël aux thématiques différentes envahissent les quartiers de Paris. Vous y retrouverez des stands culinaires, des patinoires en plein air, de nombreux chalets en bois proposant des produits du terroir, des vêtements ou des objets de décorations artisanaux ainsi que des animations pour les enfants.

Marché de Noël 2022 du Jardin des Tuileries à Paris 1e

Le marché de Noël du Jardin des Tuileries attend les petits et les grands depuis samedi 19 novembre 2022 et jusqu’au dimanche 8 janvier 2023. Venez profiter de la patinoire et des animations dans un cadre agréable et verdoyant.

La Hotte des Créateurs, l'immense pop-up store de Noël 2022 1e

Le collectif des Créateurs de Babylone investit La Hotte des Créateurs, le pop-up store parisien proche de la Samaritaine. Depuis le 28 novembre et jusqu’au 24 décembre, plus de 60 créateurs sont présents, le lieu idéal pour trouver des idées de cadeaux originaux.

Le Marché de Noël 2022 du boulevard Saint-Germain 6e

Le très joli village de Noël s'installe le long du boulevard Saint-Germain, tout proche de l’Église Saint-Germain-des-Prés du samedi 03 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023 de 11 h à 20 h. Des stands gourmands vous y attendent avec un chalet de brioche et pain perdu de Noël.

Le Marché de Noël de la tour Eiffel 7e

Installé sur les pelouses du Champ-de-Mars du 16 décembre au 2 janvier 2023, ce village de Noël est l'occasion de profiter du somptueux décor et du folklore des fêtes de fin d'année. Profitez également de la magnifique patinoire au pied de la tour Eiffel.

Le Marché de Noël alsacien à la gare de l'Est 10e

Le mythique Marché de Noël alsacien de Paris revient sur le parvis de la gare de l'Est, du mercredi 30 novembre au vendredi 16 décembre 2022. Venez goûter toutes les spécialités alsaciennes : Kougelhopf, Mannele en pain d’épices et en brioche, bretzels, flammenkueche, galettes de pommes de terre, Munster, etc. Ce marché est une belle occasion de découvrir le meilleur du terroir alsacien.

Le Marché de Noël Italien au restaurant La Félicita 13e

La Felicità, le restaurant XXL du groupe Big Mamma organise son grand marché de Noël italien, les week-ends dues 10 et 11 et du 17 et 18 décembre 2022. Stands de créateurs et produits italiens sont au programme. Ne manquez pas le concert du Père Noël rockeur le dimanche 18 décembre.

Un Marché de Noël au Parc des Princes, avec patinoire, curling et raclette 16e

Du 19 novembre au 23 décembre, le Parc des Princes accueille pour la première fois de son histoire un Marché de Noël. De nombreuses animations sont organisées : piste de curling, patinoire, chalet karaoké et bien évidemment un chalet pour les supporters. Côté restauration, vous aurez le choix entre des stands de raclette, de fondue, des gaufres, et bien d’autres surprises.

Le Marché de Noël de Montmartre, le village 18e

Sûrement l’un des plus beaux marchés de la capitale. Le marché de Noël de Montmartre revient du 10 au 31 décembre 2022 avec des stands d'artisans français et des stands culinaires proposant les spécialités de nos régions.

Le marché de Noël solidaire d’Envie le Labo 20e

Si vous envisagez de réduire vos dépenses cette année, rendez-vous le samedi 3 décembre pour la seconde édition du marché de Noël solidaire d’Envie le Labo, un éco-lieu situé dans le 20e arrondissement. C’est l'occasion de réduire votre budget et d’offrir des cadeaux de seconde main, de créations 100 % récup et recyclées par des acteurs locaux et engagés.

Adobe Stock-Profitez des stands des marchés de Noël pour trouver des idées de cadeaux originaux

Les marchés de Noël 2022 en Seine-Saint-Denis

Marché de Noël de Montreuil

Le marché de Noël se tiendra du vendredi 9 au dimanche 18 décembre 2022. 80 exposants créateurs et exposants vous donnent rendez-vous, de la Croix de Chavaux à la Place Jean Jaurès en passant par la Rue du Capitaine Dreyfus, la Place Azrock et la Rue des Lumières. Pour les enfants, des manèges et des animations sont installés sur la place Aimé-Césaire.

Piste de ski virtuel du 9 au 15 décembre 2022

du 9 au 15 décembre 2022 Luge gonflable du 12 au 18 décembre 2022

Escape game les samedis 10 et 17 décembre 2022

Marché de Noël de Sevran

Le traditionnel marché de Noël de Sevran s’installera Place Gaston-Bussière du vendredi 16 et samedi 17 décembre 2022. De nombreuses animations sont prévues durant le week-end : séances de cinéma gratuites, photo avec le Père Noël, balades à poneys, mais aussi un feu d’artifice.

Marché de Noël de Coubron

Venez profiter des animations et des stands culinaires du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022. De nombreux ateliers seront proposés aux enfants (maquillage, origami, confiserie). Rendez-vous au complexe Jean Corlin (chemin de la Remise).

Marché de Noël de Aulnay-sous-bois

Les petits chalets en bois seront installés dans le parc Dumont du 2 au 4 décembre.

Une quarantaine d’exposants vous donnent rendez-vous pour fêter Noël. Au programme : la venue du Père Noël, de la musique, une ferme vivante, des ateliers créatifs pour les enfants et des balades à dos d’âne, piste de luge et patinoire !

Illuminations de Noël : les Champs-Elysées veulent conjuguer « brillance et sobriété »

Les marchés de Noël 2022 dans le Val-de-Marne

Marché de Noël de Vincennes

Du vendredi 2 au samedi 24 décembre 2022 de 10 h à 20 h, Vincennes fête Noël et vous propose son marché avec de nombreux stands de décorations, bijoux, accessoires, produits du terroir, confiseries, etc. Rendez-vous au parvis de l’hôtel de ville et rue de Fontenay.

Marché de Noël de Valenton

La ville de Valenton vous donne rendez-vous du jeudi 15 décembre au dimanche 18 décembre 2022 pour son grand marché de Noël devant le parvis du Château avec des chalets commerçants, des animations et les navettes en train féeriques. Et pour les amateurs de glisse, une patinoire et du ski de fond sont au programme.

Marché de Noël au Perreux-sur-Marne

Le Marché se déroule du mercredi 30 novembre au 4 décembre sur l’esplanade de l’hôtel de ville. Vous allez pouvoir trouver des idées de cadeaux originaux et déguster des spécialités de Noël. Les enfants seront ravis de participer aux animations présentes jusqu’au dimanche 2 janvier 2023 (manèges, lettre au Père Noël, ateliers créatifs,etc.).

Les marchés de Noël 2022 dans le Val-d’Oise

Un marché de Noël des créateurs à Vauréal

Le vendredi 2 décembre de 18 h à 23 h, le Forum de Vauréal propose le Xmas Market, un marché de Noël des créateurs un peu décalé et musical à la fois. Plus d’une vingtaine d’exposants créateurs proposeront des produits originaux, bijoux, accessoires uniques, fantaisies et gourmandises. La soirée sera animée par un concert live avec le duo Take Two et sera également rythmée par la lecture de Bleufs (Fables) écrites par Ozarm et illustrées par Arty Stobart.

Marché de Noël à Beauchamps

Le Marché de Noël du Centenaire de la Ville à Beauchamps aura lieu du vendredi 2 décembre au dimanche 4 décembre sur la place du marché et dans la salle des fêtes.

Au programme cérémonie de lancement des illuminations de Noël, déambulation des échassières lumineuses de la compagnie les Matatchines, trampoline à élastiques gratuit pour les enfants, sculpture sur ballon, parade de Noël par le brass band des Firelips Me et spectacle son et lumière.

Marché de Noël à Asnières-sur-Oise

Le marché de Noël se déroule sur deux jours, les 3 et 4 décembre, place de l'Eglise. De nombreuses animations sont prévues pour les petits et grands : animations musicales, tartiflette maison géante, bar à soupes, stand de maquillage, photos avec le père Noël et les personnages de la Reine des neiges.