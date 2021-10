Notre-Dame : les Départements franciliens apportent leur contribution

Les présidents des sept départements d'Île-de-France ont annoncé dernièrement vouloir apporter un soutien financier à hauteur de 20 millions d'euros pour « la reconstruction de ce joyau national, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité », dans le cadre du Fonds de solidarité d'investissement interdépartemental.

Les présidents des Départements d'Île-de-France ont par ailleurs annoncé dernièrement vouloir « s'associer pour saluer l'engagement et le courage des sapeurs-pompiers, qui ont lutté contre l'incendie qui a gravement touché la Cathédrale Notre-Dame de Paris ».

En effet, pas moins de 152 sapeurs-pompiers et 30 engins des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d'Île-de-France ont été mobilisés la nuit du drame. Ils ont pu aider la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) à lutter contre le feu et ont renforcé les équipes des casernes parisiennes, de sorte que toutes les demandes de secours puissent être assurées.

Le collectif a par ailleurs souligné la mobilisation particulièrement marquée du SDIS des Yvelines, avec ses deux camions bras élévateurs automatiques articulés de 46 mètres, les seuls d'Île-de-France ayant cette capacité de déploiement (susceptibles d'intervenir notamment sur le château de Versailles).