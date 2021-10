Notre-Dame de Paris : la filière bois se mobilise

Le groupe Caisse des dépôts et CNP Assurances participent également à cette reconstruction en donnant des chênes adaptés pour la charpente de la flèche. Issus des forêts propriétés de la Caisse des dépôts et CNP Assurances, ces arbres ont été sélectionnés et seront traités par des experts de la Société Forestière. Filiale de ces deux investisseurs institutionnels, la Société forestière qui assure une gestion durable des forêts pour le compte de ses clients replantera les arbres prélevés.