Notre-Dame : 840 millions d'euros de dons collectés

Cette somme, réunie grâce à des donateurs français et étrangers, « permet d'envisager l'avenir avec confiance », s'est-il félicité devant les sénateurs de la commission des Affaires culturelles. Sur précisément 842,8 millions d'euros, « la fondation Notre-Dame en a collectés près de 360, la fondation du patrimoine 232 millions dont 100 millions de Total, la fondation de France 31 millions, le Centre des monuments nationaux 7,8 millions, le ministère de la Culture près de 9 millions et l'établissement public, qui reçoit plusieurs dons directs notamment de la fondation Bettencourt, 203 millions », a détaillé M. Georgelin ».

Il n'a pas souhaité préciser comment cet argent serait réparti dans le financement des travaux de restauration auxquels vont désormais s'atteler plusieurs corps de métiers et compagnons, parmi les plus renommés de France.