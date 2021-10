Notre avis sur le broker Admiral Markets en 2020

Avis sur le broker Admiral Markets en 2020

Présent sur le marché du trading depuis 19 ans (soit depuis 2001), Admiral Markets est un broker anglais qui a fait ses preuves. Régulé, il est présent dans de nombreux pays, notamment en Espagne, en Allemagne et en France. Voici notre avis objectif sur le broker Admiral Markets en 2020. De manière générale, nous considérons qu'Admiral Markets est un broker sécurisé et totalement fiable, selon le site traderfrancophone.fr.

Admiral Markets, broker reconnu et distingué par de nombreuses récompenses

Admiral Markets est un broker totalement fiable, régulé par la FCA en Angleterre ainsi que l'ASIC en Australie depuis 19 ans.

Ce broker a su se distinguer par rapport à la concurrence et a reçu de nombreuses récompenses pour la qualité de son offre et de son suivi client. Admiral Markets a ainsi été nommé meilleur broker CFD et Forex en Espagne, au Royaume Uni et en Allemagne, plusieurs années de suite, sur la base des très nombreux avis positifs laissés par ses clients à travers le monde. Ce broker a su satisfaire tous les investisseurs qui lui font confiance au quotidien.

A noter également que lorsque vous ouvrez un compte, les fonds sont directement déposés à la Barclays à Paris. L'ouverture de compte démarre à 200 euros minimum pour le dépôt sur un compte CFD et 1 euro seulement pour un compte titres.

De nombreux services proposés pour une expérience de trading de qualité

Admiral Markets est un broker confirmé qui satisfait tant les traders débutants que plus expérimentés. Ces derniers trouvent forcément leur bonheur grâce à une large palette de produits financiers disponibles. Sans oublier les outils de formation, de nombreuses fonctionnalités uniques pour analyser le marché et des frais peu élevés. Les avis sur le broker Admiral Markets font tous état du sérieux de ce broker et de sa capacité à répondre aux besoins de ses clients traders.

Admiral Markets propose des plateformes de trading de haute qualité : MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Sans oublier une application de trading. Vous pouvez aussi accéder à plus de 4 000 actions internationales, des paires de devises, des CFD sur indices, des crypto monnaies et des matières premières.

Zoom sur les plateformes de trading mises à disposition par Admiral Markets

Dans son souci d'apporter toujours le meilleur à ses clients, Admiral Markets propose des plateformes de trading parmi les plus performantes du marché. Il s'agit de MT4 (MetaTrader 4) et MT5 (MetaTrader 5). Les investisseurs y ont facilement accès depuis plusieurs supports, comme iOS, MAC, PC et Android. Cela facilite donc grandement les échanges pour tous les profils de traders.

Dotée d'une interface fiable et ergonomique, la plateforme possède des outils de trading intégrés et donc facilement accessibles. Notamment des outils de dessin et plus d'une trentaine d'indicateurs techniques.

Son utilisation est intuitive, y compris pour les traders débutants. Les traders expérimentés s'y retrouvent aussi grâce à des fonctionnalités avancées. En temps réel, l'investisseur prend connaissance des cotations sur tous les instruments de trading grâce à des graphiques dans 9 périodes différentes.

MetaEditor permet quant à lui d'automatiser le trading en programment des robots de trading et autres indicateurs. Une fois que le trader a programmé ses indicateurs, il peut tester ses stratégies sur les données historiques grâce au testeur de stratégie intégré.

Une protection accrue des fonds chez Admiral Markets

Un broker de qualité proposera toujours une protection accrue des fonds de ses clients. En qualité de leader dans le secteur du trading en ligne, Admiral Markets propose de nombreuses garanties pour assurer la protection de vos fonds :