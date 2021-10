Notaviz, le deuxième virage numérique des Notaires de France

Ce site est conçu pour apporter un premier niveau de réponse aux questions pratiques que se posent les Français. Selon les thématiques, on y trouve des questionnaires interactifs, les questions à se poser avant de passer à l'acte, des vidéos, mais aussi des simulateurs – plus-values, frais immobiliers, prêt à taux zéro... Les internautes peuvent également y découvrir des services tels que BailMyself, pour rédiger un bail sous seing privé, et Mon notaire – Ma succession, pour déterminer qui sont ses héritiers et anticiper les droits de succession.

Gratuit, notaviz.notaires.fr va évoluer au fil des mois pour proposer, selon le CSN, « d'autres services personnalisés et sécurisés ».

Comme le précise Didier Coiffard, président du CSN, « Nous avons un réseau intranet qui est extrêmement performant et le notariat est la profession juridique la plus en avance en matière de dématérialisation et de technologie informatique. Notaviz est le deuxième virage numérique de la profession après l'Acte authentique électronique. »