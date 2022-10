Notariat : Sophie Sabot-Barcet, 1ère femme présidente de l’histoire du CSN

Au cours d’une conférence de presse, la nouvelle Présidente du Conseil supérieur du notariat, Me Sophie Sabot-Barcet, a présenté les six notaires choisis pour former le Bureau du CSN, ainsi que les grandes orientations de son mandat 2022-2024.

Portrait

Maître Sophie Sabot-Barcet, notaire à Monistrol-sur-Loire (Haute- Loire), a été élue présidente du Conseil supérieur du notariat le 25 octobre 2022, devenant ainsi la première femme de l’histoire du notariat à accéder à cette fonction.

Depuis octobre 2020, elle était Première vice-présidente du CSN, en charge de la formation initiale et continue des notaires et des collaborateurs, de l’efficacité et de la résilience de la profession, des relations sociales et du modèle social de l’entreprise notariale, ainsi que de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières des métiers du notariat. Sophie Sabot-Barcet a également été présidente de la Chambre départementale des notaires de Haute-Loire, présidente de commission au 112è Congrès des notaires de France sur « La propriété immobilière – Entre liberté et contrainte », membre de la Commission des Technologies et du Numérique du CSN et deuxième vice-présidente du CSN, en charge des TIC et de la formation des notaires et des collaborateurs.

Depuis 2016, elle représente les notaires de la cour d’appel de Riom au CSN.

Les missions du nouveau bureau paritaire

Dans un soucis de parité, le nouveau Bureau est composé de trois femmes et de trois hommes, venus de différentes régions de l’Hexagone, y compris de l’Outre-Mer, représenté par Me Macé, notaire à Saint-Denis (La Réunion). L’Assemblée générale du CSN, renouvelée pour moitié, est composée de 36 hommes et de 37 femmes.

Les membres du Bureau, hormis sa présidente, sont :

Bertrand Savouré, Premier vice-président et Trésorier du CSN, en charge de l'économie de la profession, du budget et des finances, de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la déontologie, des instances et des cercles de réflexion et de leurs relations avec le CSN, ainsi que de l'application de la loi Croissance de 2015 et de la carte d'installation.

Laurence Leguil, Deuxième vice-présidente, en charge de l'Europe et de l'international, du Conseil des notariats de l'Union européenne (Cnue), des affaires juridiques, des relations avec les Centres de recherches, d'information et de documentation notariales (CRIDON), de l'Institut d'études juridiques, de l'Association du Congrès des notaires de France, de l'évaluation de la loi, de la concurrence et de la compliance.

Stéphanie Jeanjean-Boudon, secrétaire du Bureau, chargée du numérique, de la formation des notaires et des collaborateurs, de la Raison d'Être du notariat, de la Mission du développement, des relations avec l'Assemblée de liaison et avec le Mouvement Jeune Notariat (MJN).

Edouard Grimond, porte-parole du Bureau, en charge de la médiation, de la communication, de l'immobilier, du suivi de l'activité immobilière, de la politique du logement et des relations avec le ministère du Logement.

Catherine Guihard, membre du Bureau en charge des relations sociales, du dialogue social, du modèle social du notariat, de la réforme des retraites, de la discipline, de la sociologie du notariat, de la parité et de l'attractivité des parcours, ainsi que du suivi des relations avec les organisations professionnelles des autres officiers publics et ministériels et avec certains ordres professionnels.

, membre du Bureau en charge des relations sociales, du dialogue social, du modèle social du notariat, de la réforme des retraites, de la discipline, de la sociologie du notariat, de la parité et de l’attractivité des parcours, ainsi que du suivi des relations avec les organisations professionnelles des autres officiers publics et ministériels et avec certains ordres professionnels. Bertrand Macé, membre du Bureau du en charge de l’Outre-Mer, de la politique de la marque, de sa défense et de sa promotion, de la qualité et du management, du suivi des relations avec les généalogistes, les experts-comptables et les commissaires aux comptes.

Le directeur général du CNS, également inspecteur général des finances, est toujours, depuis le 3 mai 2018, Jérôme Fehrenbach.

Un mandat basé sur deux objectifs majeurs

Au cours de ce mandat, celle qui est désormais la première femme présidente du Conseil supérieur du notariat se fixe deux axes d’action : renouveler en profondeur l’entreprise notariale, et notamment rajeunir le modèle social des études, et replacer l’office public face à sa responsabilité et à son devoir dans la société d’aujourd’hui.

En effet, Sophie Sabot-Barcet a insisté sur l’importance, d’une part, de refonder la relation notaire-client autour de la qualité et du service, et, d’autre part, de pérenniser un notariat vertueux, « qui rend des comptes avec transparence », qui se dote d’instances fortes et qui construit son indépendance technologique.