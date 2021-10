Notaires : recours contre la carte des zones d'installation

Lors de la présentation du nouveau bureau du CSN et des grands axes de sa politique, Didier Coiffard, élu tout récemment président, a annoncé le lancement par le CSN d'un recours devant le Conseil d'État contre l'arrêté relatif à la zone d'installation des notaires, issu de la loi dite « Macron » du 6 août 2015 (loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques).

Didier Coiffard dénonce une carte « totalement aberrante » et « faite en dépit du bon sens », ignorant le maillage territorial de référence exigé par les notaires. En effet, le « bassin de vie » est préférable au « bassin d'emploi », selon Didier Coiffard, puisque ce dernier ne prend en compte que les actifs répertoriés et non les retraités, ni l'évolution des personnes installées, le marché immobilier, le nombre de décès, de mariages…

En outre, le bassin d'emploi représente une zone de 30 à 120 km, incompatible avec la zone d'intervention habituelle du notaire estimée entre 20 et 25 km.

Derrière ce recours se cache la crainte (déjà formulée par le CSN) de voir se profiler une certaine « désertification », à l'image de celle prévalant pour les médecins, avec une concentration très forte dans les zones urbaines et un manque de professionnels dans les zones rurales. C'est aussi un danger pour les jeunes qui n'auront « pas le temps de réussir leur installation », avant que la prochaine vague de notaires ne fasse son apparition.

« Ce qui fait la force du notariat c'est le lien d'intimité avec le client », a tenu à rappeler Didier Coiffard, soutenant que cette proximité permettait notamment de « désamorcer de nombreux conflits ». Perdre ce lien particulier avec le client serait néfaste « pour le pays et le citoyen » en cette période troublée, a-t-il conclu.