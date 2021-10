Not'Assoc : jeunes, jolies… et efficaces

Céline Picy, la présidente, Soumya Zahri, la vice-présidente, Clémence Gérard, la secrétaire et Jeanne-Marie Huet de Froberville, la trésorière, ont pris en charge le bureau de cette association pas comme les autres qui a pour mission première de « promouvoir la voie professionnelle afin de démontrer qu’elle forme des étudiants armés pour surmonter les défis du monde notarial ».

Not’Assoc, fondée en 2009, a également vocation à fédérer les étudiants du Centre de formation professionnelle des Notaires de Paris autour d’idéaux communs, avant le grand plongeon dans la vie active. L’association, qui se régénère totalement avec chaque nouvelle promotion, inscrit ainsi au calendrier annuel une série d’événements culturels, juridiques et festifs.



Le colloque annuel



Not’Assoc organise également un grand colloque annuel auquel sont conviées toutes les instances et associations du notariat de Paris et d’Ile-de-France. Fixé cette année au 29 octobre, ce colloque s’intéressera au Notariat face aux questions environnementales, avec, comme invitée d’honneur, maître Eliane Frémeaux, notaire honoraire à Paris.