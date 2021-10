“Nos paris pour Paris !” Les propositions de la CCI Paris

La CCI Paris et ses élus s'engagent à accompagner la prochaine équipe municipale dans la réalisation de ces propositions et à mettre le cap, avec les entreprises, sur un Paris qui entreprend, un Paris qui innove, au service d'une croissance durable. « Les chefs d'entreprise et les commerçants de Paris, durement éprouvés depuis plus d'un an, attendent beaucoup de ces élections municipales. Avec eux, ouvrons le débat. » précise Dominique Restino, président de la CCI Paris. Parmi les propositions...

- créer une “agence municipale de coordination des travaux et des chantiers” ;

- mettre en place un fonds permanent de soutien pour les commerçants et les chefs d'entreprise en cas de dommages liés à des manifestations, des actes terroristes, ou d'autres catastrophes (inondations, explosions...) ;

- demander à l'État la création d'une zone touristique internationale unique pour tout Paris,

- renforcer et appliquer les pénalités en matière d'incivilités avec la mise en place d'une police municipale - intensifier les actions de nettoyage en particulier sur les artères les plus fréquentées, pour un Paris “Ville propre ” ;

- soutenir le label “Fabriqué à Paris“ en créant un réseau de points de vente dédiés

Les 60 propositions sont en ligne sur www.cci75.fr