Normalisation : Interopérabilité des factures électroniques

Pour l’Afnor, face à la complexité, seule une norme volontaire européenne, élaborée par et pour les acteurs concernés, permettra de dépasser les contradictions générées par des documents de référence différents selon les pays, et surtout selon les secteurs. La directive européenne sur la facturation électronique (2014/55/UE) du 6 mai 2014 évitera l'insécurité juridique et réduira les coûts de fonctionnement supplémentaires. Pour fluidifier les échanges, les acteurs économiques de l’Union européenne sont appelés à s’accorder sur des critères communs sur le contenu de la facture (sémantique), le format ou le langage utilisé (syntaxe) et la méthode de transmission.

Une première réunion d’information, ouverte à toutes les personnes morales intéressées, est prévue le 10 juillet (10h-12h) dans les locaux d’Afnor, à Saint-Denis (93). Enjeu : former une délégation pour que la France soit représentée dès la première réunion de travail européenne, prévue en septembre. Les acheteurs français ont tout intérêt à partager leur expérience et leurs souhaits prenant part à ce projet européen, co-piloté par l’organisme de normalisation hollandais (NEN) et son homologue italien (UNI).

Plus d’informations sur www.afnor.org