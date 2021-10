NOOA Avocats, un nouveau service dédié aux sciences de la vie

Marie Sanchez, spécialiste des aspects réglementaires et contractuels liés aux sciences de la vie et avocate au Barreau de Paris et du Québec, vient de fonder NOOA Avocats. Ce nouveau cabinet intervient auprès de toutes les industries du secteur (pharmaceutique, dispositifs médicaux, cosmétiques, compléments alimentaires, biocides...) sur les sujets règlementaires et contractuels.

Passionnée par la complexité et la diversité des marchés de ce secteur, Marie Sanchez intervient auprès de ses clients à tous les stades de la structuration et du développement de leurs projets autour d'un produit ou d'un service. NOOA Avocats, qui se veut être un business partner de confiance, propose à ses clients des solutions innovantes et adaptées à chaque dossier. Le cabinet accompagne ainsi des entreprises de toutes tailles, qu'il s'agisse de grands groupes, de PME ou encore de start-up.

Par la création de cette nouvelle structure, Marie Sanchez a « souhaité créer une structure capable de proposer une offre de services à l'échelle internationale, grâce à un réseau de partenaires de confiance que j'ai fédéré au fil des années, tout en ayant la flexibilité d'un cabinet indépendant, afin d'apporter des solutions sur-mesure à mes clients ».

Expertise dans le domaine des plantes thérapeutiques

Forte de son expertise développée dans le domaine du cannabis thérapeutique et du chanvre bien-être, Maria Sanchez s'est lancée dans de nouvelles industries qui traduisent le dynamisme du secteur des sciences de la vie. NOOA Avocats a ainsi développé une pratique dédiée et intervient auprès des acteurs de cette industrie en forte croissance sur les problématiques règlementaires et contractuelles liées à leurs produits et services, qu'il s'agisse de cannabis thérapeutique ou de chanvre bien-être.

Un accompagnement extra-juridique

NOOA Avocats assure, au-delà de l'accompagnement juridique, des prestations de legal project management et coordonne la gestion des projets multinationaux de ses clients grâce à un réseau d'avocats, de consultants sectoriels et de scientifiques partenaires de référence, développé à l'international, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.