Nominations : des changements dans les cabinets d'avocats

Le cabinet Simon Associés se développe à l’international. Il signe cinq nouvelles conventions transnationales et recrute un nouveau collaborateur Bo Han

Le cabinet coopère désormais avec les cabinets Hutabarat Halim & Rekan Lawyers (Indonésie), Andreas Coucounis law firm (Chypre), The Henri Job Law Firm(Cameroun), Tshibangu Ilunga & Associés (République Démocratique du Congo), et Adama Gueye (Sénégal).

Le cabinet recrute également à Paris un nouveau collaborateur franco-chinois, Bo Han, au sein de son département Affaires internationales. Il renforce ainsi les relations du cabinet avec la Chine. Bo Han parle couramment français, mandarin et anglais et il est chargé d’accompagner les entreprises chinoises et françaises dans leurs stratégies d’investissement (fusion-acquisition, droit des sociétés) en France et en Chine.

Grâce à ces nouvelles conventions, Simon Associés accompagne l’internationalisation des PME et ETI françaises, ainsi que de quelques grands groupes. Le cabinet conseille et sécurise également les opérations financières et commerciales des sociétés étrangères souhaitant se développer en France, en Europe et en Afrique.

Le Cabinet CMS ouvre un bureau à Téhéran

Depuis le 1er février 2016, d'un bureau à Téhéran, en Iran, dirigé par des associés de CMS Allemagne. CMS est le premier réseau international de grands cabinets d’avocats à ouvrir un bureau dans la capitale iranienne.

A la suite de l’élection en 2013 de l’actuel président, Hassan Rohani, et du début des négociations avec l’Occident, CMS a formé un groupe de travail pour tisser des liens avec l’Iran et préparer la création du nouveau bureau. Le pays présente en effet de nombreuses opportunités dans les secteurs de l’énergie, des technologies et de l’automobile. La clientèle visée se compose de multinationales et de PME iraniennes.

Le cabinet Barbier Legal ouvre un second bureau en Suisseprès de Neuchâtel, après son lancement réussi à Paris en août 2015.

Ce cabinet d’avocats d’affaires indépendant a été fondé par Jérôme Barbier. Il conseille une clientèle d’investisseurs, d’industriels, de financiers et de «family office» pour des opérations stratégiques ou spéciales nationales ou transfrontalières. Le cabinet accompagne également des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Le cabinet Homère s’agrandit avec l’arrivée d’Elizabeth Cabaud-Remy, leur nouvelle associée.

Homère accueille Elisabeth Cabaud-Remy en qualité d’associée. Elle est en charge du droit du travail, de la santé et de la sécurité sociale en contentieux prud’homal, et en restructuration. Elle assiste également des dirigeants français et internationaux dans leur contentieux sociaux.

Élisabeth Cabaud-Remy a rejoint le Cabinet après un parcours au sein de cabinets internationaux d’audit, de conseils et de services financiers tel que KPMG Corporate Recovery, mais aussi au sein d’entreprise tel que le Groupe financier LGC, et de cabinet d’avocats comme Fidal.

Le cabinet Dechert LLPrecrute Mélanie Thill-Tayara

L'équipe composée de Sophie Pelé, Marion Provost et Simon Hetsch spécialisées en droit de la concurrence. Cette équipe sera étoffée très rapidement suite à l'arrivée d'autres collaborateurs dans les semaines qui viennent.

Mélanie Thill-Tayara et son équipe interviennent dans différents secteurs, allant des services financiers aux sciences de la vie, en passant par les produits de luxe, les produits de consommation, la défense, les services logistiques et la distribution de la presse.

Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei nomme Frédéric Keller en tant qu’associé pour renforcer son équipe au sein du département Corporate M&A.

Frédéric Keller conseille principalement des sociétés cotées et non cotées du secteur financier et des assurances, des groupes coopératifs du secteur agroalimentaire, de grands groupes industriels et des fonds d’investissement. Il intervient dans le cadre d'opérations en France et à l'étranger.

L’équipe Corporate M&A intervient sur de nombreuses opérations, tant domestiques qu’internationales, pour des acteurs majeurs des services financiers (banque, assurances), de l’agroalimentaire, de l’immobilier, du secteur de la distribution et de l’industrie en général.

De Pardieu Brocas Maffei compte désormais 33 associés, dont neuf au sein du département Corporate / M&A.

Le cabinet Cornet Vincent Ségurel promu Magali Bussac au poste d’avocat directeur au sein du département droit social du cabinet

Elle a débuté sa carrière au sein du cabinet Airieau Meyrieux Associés à Paris et Rossi e Associati à Milan et Paris (2007-2009) pour intégrer ensuite, en 2010, l'équipe droit social du bureau parisien de Cornet Vincent Ségurel. Elle parle français, anglais et italien.

Lantourne & Associés s’associe à Samuel Scherman.

Samuel Scherman avait déjà été pendant près de 10 ans collaborateur de Maurice Lantourne. Il a développé une expertise reconnue en droit des entreprises en difficulté, tant en conseil qu'en contentieux et en contentieux commercial. Il intervient en prévention comme en procédures collectives, aux côtés de débiteurs, d’actionnaires, de créanciers, de repreneurs ou de dirigeants.