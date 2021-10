Nominations : de nouvelles forces vives dans les cabinets d'avocats

>> Le cabinet Soulez Larivière & Associés vient de recruter trois associées. Ce cabinet est spécialisé dans le domaine des crises, de la défense pénale en droit des affaires, et dans l’aviation, au niveau transnational. Le cabinet décide de coopter Astrid Mignon Colombet comme managing partner et s’associe à Aurélia Grignon et Capucine Lanta de Bérard.

Astrid Mignon Colombet est coopté par le cabinet afin de rendre plus lisible l’offre du cabinet à l’international. Elle a développé avec Daniel Soulez Larivière (avocat du cabinet et Président du comité d’éthique du barreau de Paris), une expertise solide dans la gestion des crises et contentieux transversaux, de nature pénale. Astrid Mignon Colombet intervient plus particulièrement dans l’aviation, la corruption transnationale, et la justice aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

AuréliaGrignon est aussi associée au cabinet. Elle a effectué toute sa carrière chez SoulezLarivière & Associés. Elle traite des questions qui relèvent du droit pénal des affaires mais aussi du risque industriel et de l’aviation. Par exemple elle a travaillé aux côtés de DanielSoulezLarivière et d’Astrid Mignon Colombet de 2008 à 2012 sur le dossier du crash du Concorde. Elle intervient également dans les affaires internationales et les procédures anglo-saxonnes.

Capucine Lanta de Bérard, désormais associée, a développé sa première expertise en droit pénal de la santé au début de sa carrière à la Ligue Nationale contre le cancer. Depuis qu’elle a rejoint le cabinet, Capucine Lanta de Bérard s’est dotée d’une expertise fine en droit pénal du travail (accident du travail, maladies professionnelles, entrave et risques psychosociaux). Elle a également travaillé aux côtés de DanielSoulezLarivière sur le dossier de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse qui donnera lieu à un nouveau procès en 2017.

Le cabinet compte aujourd'hui quatre associés, DanielSoulezLarivière, Astrid Mignon Colombet, AuréliaGrignon, et Capucine Lanta de Bérard, quatre collaborateurs, Marie-SophieBaud, ThibaultKempf, ArmandFeste-Guidon, DianeFloreancig et enfin un consultant, François Saint-Pierre, Avocat au Barreau de Lyon.

>> Le cabinet DS Avocats renforce son influence dans les relations d’affaires franco-espagnoles en accueillant le cabinet DS OVSLAW au sein du Groupe DS. Celui-ci devient le seul cabinet français de premier plan présent en Espagne. Le Groupe est établi à Barcelone depuis 2003 et intensifie ses relations d’affaires franco-espagnoles avec le cabinet DS OVSLAW qui dispose de deux bureaux à Barcelone et à Madrid. Ces deux bureaux sont animés par David Avilés et Christophe Dubois.

David Avilés, est Associé fondateur de DS OVSLAW et fait désormais parti du groupe DS. Il est également Secrétaire du Conseil d’Administration de plusieurs compagnies et professeur de Droit Commercial au sein de l’Université de Barcelone depuis plus de dix ans.

Christophe Dubois, est également Associé fondateur de DS OVSLAW et a rejoint le groupe DS. Il dispose d’une solide expertise en droit des affaires, qu’il a acquise au sein de structures internationales, tant en Espagne, qu’en France et au Royaume-Uni

Le cabinet DS OVSLAW est composé d’une équipe de vingt avocats d’affaires présents à Barcelone et à Madrid. Ils possèdent une expertise dans le droit des sociétés, le droit commercial, la fusion, l’acquisition, la restructuration, l’arbitrage et le droit fiscal. Le cabinet conseille une clientèle nationale et internationale composée d’entreprises présentes dans les secteurs très divers tels que la finance, la pharmacie et les équipements médicaux, l’hôtellerie, l’immobilier, Internet et la grande consommation ou l’industrie textile et d’investisseurs financiers.