Nominations au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel

2023 marque une nouvelle étape dans le développement de Cornet Vincent Ségurel, le cabinet d’avocats d’affaires. Déterminé à valoriser ses talents internes et à consolider ses équipes, le cabinet annonce ainsi la cooptation de Bertrand Genachte, Pierre Jakob, Julie Le Bourhis, Marie-Alix Troadec et Aurélie Vucher-Bondet en qualité d’associés. La structure renforce par ailleurs ses équipes avec la nomination de deux avocats directeurs à Lille.

Grâce à ces cinq cooptations, le cabinet Cornet Vincent Ségurel renforce ses expertises en corporate (Marie-Alix Troadec, Bertrand Genachte), en droit du travail (Julie Le Bourhis), en droit public (Pierre Jakob) ainsi qu’en droit commercial et droit de la santé (Aurélie Vucher-Bondet).

Implantés à Paris, Lyon et Nantes, les cinq nouveaux associés du cabinet accompagneront de grands groupes français ou internationaux, des ETI et groupes familiaux ainsi que des collectivités et acteurs publics avec une approche pragmatique et sur-mesure.

Les deux nouveaux avocats directeurs renforcent pour leur part les équipes Concurrence – Distribution – Contrats (Marion Raes) et Entreprises en difficulté (Stéphanie Forest).

Ces promotions illustrent une des valeurs phares de l’ADN de Cornet Vincent Ségurel : poursuivre son développement dans une logique constante de valorisation de ses collaborateurs.

« Nous sommes très heureux de ces nominations qui renforcent nos équipes dans plusieurs bureaux et illustrent la diversité des profils et des expertises existant au sein du cabinet », commente Alban Pousset-Bougère, avocat associé et membre du Codir.

« Ces associations sont une belle illustration d’une valeur fondamentale de Cornet Vincent Ségurel : faire confiance à des collaborateurs expérimentés pour poursuivre l’aventure entrepreneuriale engagée depuis plus de 50 ans », poursuit Laurence Tardivel, avocat associé membre du Codir.

L’équipe de Cornet Vincent Ségurel compte désormais 208 avocats et juristes, dont 50 associés et 27 avocats directeurs.

A propos de Bertrand Genachte (Nantes)

Titulaire d’un Master 2 DJCE de l’Université de Poitiers, d’un Certificat de spécialisation en fiscalité et d’un Master 2 en gestion du patrimoine privé et professionnel de l’Université de Paris 2 Panthéon-Assas, il a commencé sa carrière d’avocat au sein du cabinet parisien UGGC avant d’intégrer Cornet Vincent Ségurel en 2016. Après 7 années passées auprès de Françoise Jaouen comme collaborateur, Bertrand Genachte est promu associé en 2023.

Il accompagne au quotidien des groupes et entreprises en leur apportant son expertise en droit des sociétés et fiscalité. Il assiste ainsi ses clients dans leur suivi juridique courant mais également pour la réalisation d’opérations exceptionnelles : opérations de haut de bilan, restructuration interne (fusion, scission, apport partiel d’actifs), croissance externe, mise en place de management package, etc.

Bertrand Genachte conseille également par ailleurs des dirigeants d’entreprise pour leur fiscalité patrimoniale. Il a notamment développé une expertise en matière pacte de Dutreil et de transmission à titre gratuit. Il est par ailleurs intervenant au sein du Master fiscalité et droit des affaires de l’ICES.

A propos de Pierre Jakob (Lyon)

Titulaire d’un DESS « Actes, biens et contrats des collectivités publiques », Pierre Jakob exerce la profession d’avocat depuis 14 ans. Spécialiste dans tous les domaines du droit public, et plus spécifiquement en matière de droit public des affaires (commande publique, droit public économique etc.) et d’urbanisme, Pierre Jakob a exercé au sein des cabinets Droit Public Consultants et Guimet Avocats, lui permettant de développer une expertise particulière dans le droit des marchés publics.

Il est en outre chargé d’enseignement au sein du DU « Ecole de Droit » de l’Université LYON III Jean Moulin.

Médiateur agréé par la Cour d’Appel de Lyon et membre du Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage de Lyon, il s’investit dans le développement des modes amiables de résolution des différends, notamment devant les juridictions administratives.

A propos de Julie Le Bourhis (Nantes)

Diplômée d’un Master II en Droit des entreprises de l’Université d’Angers, Julie Le Bourhis a débuté sa carrière d’avocat en 2008 avant de rejoindre Cornet Vincent Ségurel en 2009.

Julie Le Bourhis conseille des sociétés, des groupes de sociétés et leurs dirigeants sur tous les champs du droit social et du droit de la protection sociale. Lorsque la situation le demande, elle défend ses clients devant les juridictions sociales et les accompagne pour trouver avec eux l’issue la plus appropriée. Avec son équipe, Julie Le Bourhis a pour objectif d’apporter des solutions pragmatiques et sécurisées en matière de gestion des ressources humaines, avec le souci de la plus grande réactivité et implication possible. Ils interviennent tant pour la gestion courante des ressources humaines que pour des opérations ou litiges complexes.

Par ailleurs membre de l’Institut du droit équin et cavalière, Julie Le Bourhis a également développé une expertise dédiée aux enjeux juridiques des acteurs de la filière équine (achat et vente de chevaux, accidents et responsabilité, accompagnement des cavaliers professionnels, création et gestion d’exploitations équines…), et aux problématiques de droit rural.

A propos de Marie-Alix Troadec (Nantes)

Marie-Alix Troadec est diplômée du Master II de Propriété Intellectuelle de l'Université de Nantes et du DJCE / Master II de Droit des Affaires de l'Université de Rennes (Option Droit des Sociétés). Après différentes expériences en droit des sociétés à Nantes et Paris (cabinets Oratio, Avodire et CLP-Cliperton), elle rejoint Cornet Vincent Ségurel en 2015.

Marie-Alix Troadec accompagne les sociétés et groupes de sociétés en droit des sociétés, au quotidien ainsi que dans le cadre d’opérations plus exceptionnelles : création, structuration et restructuration (constitution et organisation de groupes, fusion, scission, apports partiels d'actifs..), croissance externe (que ce soit par fusion-absorption, prise de contrôle ou acquisition de fonds), cession de contrôle, opérations de haut de bilan.

Marie-Alix Troadec intervient dans tous les domaines d'activité économique et notamment dans les domaines de la santé et de l'agro-alimentaire.

A propos d’Aurélie Vucher-Bondet (Paris)

Inscrite aux Barreaux de New York et de Paris, diplômée d’un MBDE (Master Bilingue Droit français / droit Etranger - américain) de l’Université Paris Nanterre, d’un LL.M. en Business Law de la Whittier Law School (Californie), Aurélie Vucher-Bondet exerce la profession d'avocate depuis 10 ans. Elle a rejoint Cornet Vincent Ségurel en 2015 en intégrant l’équipe de Jean-François Puget après plusieurs années dans des cabinets internationaux (Deloitte Legal, Soffer Avocats).

Aurélie Vucher-Bondet intervient en précontentieux et contentieux, dans tous les domaines d'activité économique et notamment dans les domaines de la santé et de la pétrochimie. Elle assiste ou représente des clients nationaux et internationaux devant toutes les juridictions civiles et commerciales. Elle est également titulaire d’un CAP en Pâtisserie, d’un DU de contentieux médical de l’Université Paris V Descartes, parle couramment anglais et dispose de bonnes notions d'hébreu.