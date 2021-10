Nominations au sein de Véron & Associés

Une associée et deux counsels

Florence Jacquand est nommée associée. Elle a prêté serment en 2001 et a rejoint Véron & Associés en 2013. Elle intervient dans tous types de contentieux liés aux brevets d'invention et assiste des clients aussi bien français qu'étrangers intervenant dans les domaines cosmétique, électronique, pharmaceutique et mécanique.

Florence est secrétaire de l'association française de la protection de la propriété industrielle (AFPPI) et participe régulièrement aux travaux de l'association internationale de la protection de la propriété industrielle (AIPPI). Elle est également membre de l'APEB, association des praticiens européens des brevets, et de l'APRAM, association des praticiens du droit des marques et modèles.

Florence est titulaire d'un DESS de propriété industrielle et formatrice en droit des brevets.

Caroline Levesque est nommée counsel. Elle a prêté serment en 2007 et a rejoint Véron & Associés dès 2008. Caroline a développé ses compétences notamment dans des actions en contrefaçon, en nullité et en revendication de brevet dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, des télécommunications, de la mécanique, de la biochimie, des biotechnologies et des obtentions végétales.

Marta Mendes Moreira est nommée counsel. Elle a prêté serment en 2007 et a rejoint Véron & Associés en 2011. Marta a développé une expertise dans des dossiers de contrefaçon et de nullité de brevet dans le domaine de l'électroménager, de la cosmétique, de la mécanique, des jeux vidéo, des télécommunications, des dispositifs médicaux et de la chimie. Marta parle couramment le portugais.

Caroline et Marta sont toutes deux des membres actifs de l'AIPPI.

Leur statut de counsel marque l'expérience de Caroline Levesque et de Marta Mendes Moreira et signale qu'elles sont sur le chemin de l'association.

Toutes trois travaillent en français et en anglais.

De nouveaux bureaux au centre de Lyon

Par ailleurs, Véron & Associés a récemment emménagé dans de nouveaux bureaux à Lyon, à deux pas de la place Bellecour, au cœur de la ville.

La présence du cabinet dans la région lyonnaise, où il est implanté depuis sa création en 2001, est un atout primordial pour accompagner le dynamisme des entreprises françaises et étrangères qui s'y développent.

Un site internet riche d'informations

Le cabinet lance par ailleurs son nouveau site internet, à retrouver sur www.veron.com, plus ergonomique, plus attractif. A signaler : la rubrique « Vous former, vous informer », véritable mine d'informations sur le contentieux des brevets. À consulter sans modération.

Un dynamisme qui n'est plus à prouver pour ce cabinet de niche reconnu en France et en Europe pour sa compétence en contentieux des brevets, qui se développe sous la direction de Sabine Agé, Amandine Métier, associées, et Pierre Véron, of counsel.