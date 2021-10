Nomination de trois Of Counsels au sein du cabinet Franklin

Raphaël François, 39 ans, est nommé Of Counsel au sein du pôle fiscalité patrimoniale et des entreprises, dirigé par Jérôme Barré, avocat associé. Il est titulaire du DESS juriste d'affaires de l'Université Paris XI en partenariat avec HEC. Il est inscrit au barreau depuis 2006. Il a débuté sa carrière cette même année puis a rejoint Franklin en 2008.

Raphaël François intervient en droit du patrimoine, tant en conseil qu'en contentieux. Ses domaines de compétences lui permettent d'apporter des conseils juridiques et fiscaux à une clientèle française et étrangère essentiellement composée de groupe privés ou familiaux, de dirigeants d'entreprises et, plus généralement, de personnes fortunées, à la recherche de stratégies d'optimisation juridique et fiscale dans la structuration de leurs projets patrimoniaux, professionnels ou immobiliers. Il les assiste également dans le cadre de leurs obligations fiscales (IR, ISF, déclarations trustales), de leurs relations avec l'administration fiscale et dans le suivi de procédure pénale.

Jérémy Goldblum, est nommé Of Counsel au sein du pôle immobilier dirigé par Henry Ranchon et François Verdot, avocats associés. Jérémy est titulaire d'un DEA de droit pénal et de politiques criminelles en Europe (Paris I – Panthéon-Sorbonne) et d'un mastère droit et management international (HEC-ESCP). Il est inscrit au barreau de Paris depuis 2008. Il a débuté sa carrière en 2007 au sein du département immobilier du cabinet De Pardieu Brocas Maffei avant de rejoindre Salans en 2010, puis Franklin en mars 2012.

Il intervient principalement dans le cadre d'opérations de développement et promotion immobilière, de gestion de portefeuille d'actifs, ainsi que dans la négociation de baux commerciaux portant sur des locaux logistiques, à usage de bureaux et de commerce. Il pratique également le contentieux des baux commerciaux.

Cyrille Rumen, est nommé Of Counsel au sein du pôle banque - finance dirigé par David Blondel, avocat associé. Il est titulaire d'un master de droit des contrats internes et internationaux de l'université Paris Sud XI (2007) et d'un LLM de droit du commerce international de l'université d'Exeter (Angleterre) (2008). Titulaire du CAPA depuis 2009 et inscrit au barreau de Paris depuis 2010, il a débuté sa carrière en 2009 dans l'équipe Energie de Norton Rose, avant de rejoindre le département immobilier de Clifford Chance en 2011 au sein duquel il a acquis et développé une expertise en financement dans les secteurs de l'immobilier et des énergies renouvelables. Il a rejoint Franklin en 2015.

Cyrille Rumen conseille une clientèle française et internationale, composée d'établissements financiers, de fonds d'investissement, d'investisseurs institutionnels et privés et de sociétés de gestion, sur la rédaction et la négociation des documents de financement en matière de financements structurés et de restructuration de dettes. Il assiste également ses clients sur la structuration juridique de leurs opérations. Ses domaines d'intervention couvrent notamment les financements d'acquisition d'actifs, les financements de construction d'actifs, les refinancements, la restructuration de portefeuilles d'actifs et les financements d'OPCI.