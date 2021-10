Nomination de trois counsels chez PDGB

Clémence de Lisleroy (38 ans ; Maîtrise Droit des affaires et fiscalité, Université Paris II Panthéon-Assas, 2002 ; 3e cycle Gestion fiscale de l'entreprise, ESC Lille, 2003) exerce chez PDGB depuis 2005, auprès de Thierry Jestin, associé au sein du département fiscal. Elle accompagne une clientèle composée principalement de PME-ETI et de leurs dirigeants. Elle intervient à la fois en fiscalité de l'entreprise et des opérations de restructurations, fusions, acquisitions, private equity, et également en fiscalité patrimoniale (management package, réorganisation et transmission patrimoniale, etc.). Clémence de Lisleroy assiste également les clients dans le cadre de leurs relations avec l'Administration fiscale, contrôles fiscaux (vérifications de comptabilité / ESPF) ou contentieux fiscaux.

Thomas Bedoiseau (48 ans ; DESS Juriste européen, Paris-X Nanterre, 1995) exerce chez PDGB depuis 2007 auprès de l'associé Xavier Hugon. Avocat généraliste en droit des affaires, il intervient en matière de contentieux commercial (rupture de relation commerciale, concurrence déloyale, droit de la responsabilité, recouvrement de créance, litiges post-acquisitions, expertise, voies d'exécution, etc.), de procédures collectives et en tant que conseil (négociation et rédaction de contrats). Sa clientèle est composée de PME-PMI françaises intervenant dans de nombreux secteurs (énergies renouvelables, pharmacie, industrie, agriculture etc.) mais également de groupes étrangers qu'il accompagne dans leurs problématiques en France, en collaboration avec le réseau TerraLex.

En 2015, Dawid Hymczak (39 ans ; DEA Droit international privé et du commerce international, Université Paris II Panthéon-Assas, 2003) rejoint le cabinet PDGB avec l'associé Thierry Guillois pour y créer le département Économie sociale. Il accompagne les acteurs de l'économie sociale (associations, mutuelles, fondations, coopératives, etc.) dans leurs opérations de restructuration et de développement de leurs activités, et sur l'ensemble de leurs problématiques juridiques (gouvernance, réformes statutaires, relations avec les administrations, regulatory, conflits entre dirigeants, etc.).

La création du statut de counsel est une première pour le cabinet PDGB.

Xavier Hugon, managing partner, se félicite : « Ces nominations valorisent non seulement l'expérience et l'expertise de nos collaborateurs les plus fidèles et les plus prometteurs, mais mettent également en avant la capacité de notre cabinet de former et de promouvoir en interne nos meilleurs talents ».

PDGB compte désormais 56 avocats, dont 23 associés et trois counsels.