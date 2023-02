Nomad Education : faire du sport un levier de réussite scolaire

A l’heure où les études révèlent des chiffres alarmants sur la santé physique et psychique des jeunes, et à quelques mois des évènements sportifs majeurs que sont la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, NomadEducation, qui s’engage pour replacer le sport au cœur de la réussite de scolaire des jeunes, a souhaité mettre en lumière l'arrivée de quatre athlètes au sein de ses équipes. Il s’agit des rugbymans Maxime Médard, également entré au capital de Nomad, et Shannon Izar, du para-athlète de badminton Méril Loquette et de la snowbordeuse Anna Valentin. Lors d’une conférence, intitulée « Sport, Entrepreneuriat et Éducation », animée par Géraldine Pons, directrice des sports chez Eurosport France, les quatre athlètes ont échangé leur parcours sportif et professionnel, sur l’impact du sport dans l’éducation et sur ce que leur a apporté le monde de l'entreprise.

Le sport, pilier majeur de l’éducation des jeunes

Nomad Education est une entreprise à mission engagée pour l’accès à l’éducation pour tous en Francophonie et en faveur de la réussite scolaire de tous les jeunes, quel que soit leur niveau scolaire ou social. Sa devise : « des jeunes éduqués, bien dans leurs baskets, engagés et conscients des enjeux de demain ». Elle a décliné, avec une équipe de 350 professeurs, les contenus de toutes les classes de primaire, de collège, lycée et d'enseignement supérieur dans une application mobile pour permettre aux jeunes de réviser gratuitement, partout dans le monde. D ’ailleurs, Nomad est engagée dans 29 pays d'Afrique francophone et son application mobile est utilisée par deux millions de jeunes. L’entreprise a très vite intégré le sport dans ses projets, le considérant comme un levier majeur d’éducation en ce qu’il véhicule les valeurs de vivre ensemble, d’inclusion, d’engagement, d’équité aussi avec le développement du sport féminin de haut niveau, ainsi que de force de travail et d’implication.

« On a développé une offre, pour embarquer les élèves comme les sportifs, sur le modèle des jeux vidéo. Eux créent des addictions, nous, on essaie de créer une forme d'addiction à l’envie d’apprendre », a imagé Caroline Maitrot.

Une équipe formée autour des valeurs du sport et de l’éducation

Présent à cette conférence, Maxime Médard est joueur international français de rugby, ailier et arrière du XV de France. Il a arrêté en juin dernier sa carrière professionnelle, une retraite qu’il avait anticipé en investissant il y a déjà quelques années dans plusieurs sociétés, dont Nomad Education. Il porte la stratégie Sport/Education/Jeunesse aux côtés de Caroline Maitrot, avec la volonté de remettre le sport au cœur des enjeux éducatifs. Il est engagé à promouvoir auprès des jeunes ce que le sport lui a apporté, les inciter à pratiquer une activité sportive et à ne pas lâcher leur scolarité.

La joueuse professionnelle de rugby à 7 et vice-championne olympique Shannon Izar suivait déjà des études de kinésithérapies à son entrée dans l’équipe de France de rugby à 7 et elle suit actuellement un Master 1 en design graphique, qu’elle effectue en alternance chez Nomad Education. Pour elle, il était très important de mener des études en parallèle de sa formation sportive. « Cette ouverture fera toujours de nous de meilleurs joueurs et de meilleures joueuses sur le terrain », a-t-elle soulevé.

Pour la snowbordeuse française Anna Valentin, sponsor de Nomad, faire des études lui a permis d'aborder sa carrière sportive de façon plus sereine en s’assurant un avenir à la fin de celle-ci. Comme elle l’explique parfaitement, « tous les jours, à l'entraînement, on sait qu'on a une porte de sortie en cas de blessure. Ça m'a permis de faire du snowboard de façon plus libérée ». Aujourd'hui, elle combine le sport de haut niveau et un cursus à Sciences Po Paris. Quant à Méril Loquette, membre de l'équipe de France de parabadminton, il a débuté sa carrière sportive en parallèle d’un BTS de management. A la différence des autres, en tant que parasportif, l’athlète n'était pas du tout accompagné par sa fédération et a dû se débrouiller tout seul, notamment financièrement. Aujourd’hui, il est sponsor de Nomad Education et a entamé un diplôme d’Etat pour devenir entraîneur.

Sport et entrepreneuriat, un projet d’équipe

Pour développer son entreprise à mission, Caroline Maitrot s’est tourné vers des sportifs qui partagent les mêmes valeurs qu’elles afin de s’entourer d’une équipe diversifiée, à l’image du public à qui elle s'adresse, avec des profils différents et complémentaires. Selon elle, par leur engagement, les quatre athlètes apportent aux jeunes des messages parfois plus forts que leurs professeurs ou leurs parents. « Je compte sur eux quatre pour véhiculer auprès de nos deux millions de membres des messages forts comme « remettez-vous au sport », « ne lâchez pas votre scolarité » et auprès de nos politiques publiques que le sport devienne obligatoire », a-t-elle précisé.

D’un côté, les sportifs partagent leur réseau avec l’entreprise, pour qu’elle ait plus facilement accès à des grandes entreprises comme aux Pouvoirs publics, et in fine, puisse financer ses projets. De l’autre, Nomad offre un appui financier aux sportifs et leur permet d’entrer dans le monde de l’entreprise, d’échanger avec les salariés, d’avoir des contacts auxquels ils n’auraient pas eu accès seuls. C’est le cas pour Anna Valentin, que Caroline Maitrot a aidé à se servir des réseaux sociaux professionnels, à se créer un réseau plus large, découvrir certaines branches et se mettre en lien avec des nouvelles personnes. « Au-delà de l'aspect financier, qui m'est d'une grande aide, Nomad Education me permet de découvrir le monde de l'entreprise, la vie dans une société parisienne qui est à l'opposé de la mienne ». Quant à Shannon Izar, Nomad lui a « permis de comprendre que la réalité c'est aussi être dans des bureaux, travailler tous les jours, être à Paris ». « Et c'est un enrichissement de pouvoir voir autre chose, de rencontrer d'autres gens, de discuter d'autre chose que de rugby », a-t-elle ajouté.

« Il ne faut pas prendre les sportifs de haut niveau par plaisir dans une entreprise, il faut leur donner une chance de s'intégrer, de s'impliquer, de s'engager sur des programmes et sur des missions qui leur sont chers », a tenu à préciser Maxime Médard. Une vision partagée par la fondatrice : « « M’entourer de sportifs, ce n’est pas les soutenir, c’est un solide soutien : combativité, engagement, esprit d’équipe ».

Diffuser davantage sur la nécessité du sport chez les jeunes

Tous les intervenants ont enfin insisté sur l’importance de faire du sport, tant pour ses bienfaits sur le corps que sur l’esprit, et de véhiculer davantage ce message auprès des jeunes, de leurs parents et dans les écoles. « Le sport est une activité primordiale », a insisté Caroline Maitrot. Les mentalités doivent évoluer en ce sens, s’ouvrir sur le sujet. A été évoquée l’idée que la scolarité s’adapte davantage aux élèves, pour leur faire apprécier le sport, que leurs parents soient plus en lien avec les professeurs de sport et s’intéressent de près à la pratique sportive de leurs enfants.

Car le sport a un réel impact dans le développement des jeunes. Il aide à prendre confiance en soi, il est stimulant, il permet de faire naitre chez certains des qualités qu’ils ne se seraient pas découverts en restant inactifs. Le sport peut être tant un échappatoire qu’un moyen d'intégration en société, un moyen d'échanger, de partager, de rencontrer des gens, de créer des synergies et des projets. Pour plus tard, le sport aide à avoir de la motivation, de la rigueur et de la discipline. Un apprentissage indispensable pour leur vie professionnelle future.