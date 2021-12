Noël : les Français changent leurs habitudes

A quelques jours des fêtes de Noël, le conseiller en optimisation de sites web Ferpection a décidé d’interroger les Français sur leur comportement en ce qui concerne leurs achats. Pour ce sondage 1 000 personnes représentatives de la population française, domiciliées en France et âgées de 18 à 65 ans, ont été interrogées selon la méthode des quotas, du 19 au 23 novembre 2021.

Ce qui ressort en premier lieu des réponses est la volonté des sondés de faire moins de cadeaux que les années précédentes. En effet, si 51 % des répondants ont décidé d’offrir des cadeaux à leur entourage selon la même routine que les années précédentes, 28 % font le choix de diminuer leur budget cadeau par personne, 13 % décident de réduire le nombre de personnes à qui elles vont offrir des cadeaux et 8 % ont même décidé de n’offrir aucun cadeau cette année. A l’inverse, seuls 5 % ont répondu vouloir faire plus de cadeaux que les années passées.

Le budget alloué aux cadeaux est compris entre 100 et 249 € pour 34 % des sondés et plus des deux tiers des Français comptent dépenser moins de 500 € dans les cadeaux de Noël cette année.

Recherches en ligne mais achats en magasin

Autre enseignement de cette enquête, les Français semblent rester attachés aux magasins physiques qu’ils plébiscitent à près de 70 % pour réaliser leurs courses de Noël. S’ils achètent en majorité dans les magasins, la recherche d’idées se fait davantage sur Internet. « Nous le voyons de plus en plus, l'expérience en ligne se doit d'être optimale. Non seulement pour faciliter les recherches des acheteurs mais également pour booster le drive to store. Le web reste un canal d'information majeur et continue d'accompagner les magasins traditionnels, sans les gêner, bien au contraire. Les Français peuvent être en recherche d'information sur un canal et acheter sur un autre, tous ces différents canaux se répondent. Si certains e-commerçants sont déçus par la conversion sur mobile à la lecture de leurs outils Analytics, ils peuvent être rassurés par le fait que la recherche d'information sur smartphone va aussi générer des achats en magasin ou sur un site internet », a commenté Thibault Geenen, CEO & fondateur de Ferpection.

Le pouvoir d’achat, variable d’ajustement de la consommation

C’est la variation du pouvoir d’achat qui influence le plus les Français dans leurs achats. En effet, 41 % d’entre eux expliquent que leur pouvoir d’achat est leur première préoccupation, avant l’impact écologique de leurs achats et les conditions de travail dans les pays de fabrication des produits achetés. En revanche, la pandémie n'a qu'un impact faible : 35 % des Français le ressentiront un peu et 23 % pas du tout.