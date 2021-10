Noa : le chatbot des start-up franciliennes

Noa est une application informatique en ligne utilisant l'intelligence artificielle. Véritable innovation dans le secteur administratif, il est le premier conseiller virtuel capable de simuler une conversation avec un être humain.

Il permet aux start-up et aux entrepreneurs franciliens de faciliter leurs échanges avec les administrations et d'accéder rapidement à des informations précises pour les aider dans leurs démarches administratives 24h/24, en français et en anglais.

Ce chatbot permet un accès rapide et simple à un interlocuteur compétent, capable de donner des informations relatives aux démarches administratives 24h/24 et dans deux langues (français et anglais) sur les sites french-tech-central.com et, très prochainement, www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france.

Le bilan de compétence de Noa

Noa est le fruit du travail de recherche du laboratoire d'innovation de la préfecture de la Région Île-de-France, situé au coeur de French Tech central à Station F.

Également soutenu par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) avec la mission French Tech, il a été conçu suite à l'appel à projets du programme d'investissements d'avenir (PIA) mis en œuvre par le secrétariat général pour l'investissement, la Caisse des dépôts et de consignations qui vise à développer des services publiques innovants à destination des start-up.