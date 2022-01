Nicolas Walker est nommé associé en droit public du bureau parisien de Reed Smith

« Je me réjouis de cette nomination, qui est la reconnaissance des qualités, des compétences et de l’implication démontrées par Nicolas », indique Natasha Tardif, Managing Partner de Reed Smith Paris. « Nicolas dispose d’une expertise juridique pointue en matière de droit public et de droit de l’environnement, très sollicitée et particulièrement appréciée par nos clients, notamment dans les secteurs de l’énergie, des nouvelles technologies et de l’immobilier. Si Reed Smith croit en l’apport de compétences par le biais de recrutements externes, nous avons également particulièrement à cœur de permettre le développement des talents en interne et de savoir les promouvoir : la cooptation de Nicolas en est une belle illustration ! ».

Nicolas Walker devient ainsi le troisième associé du département ENR, aux côtés de Peter Rosher et Clément Fouchard. L’équipe ENR compte à ce jour 8 avocats.

Le cabinet parisien poursuit sa forte croissance et confirme, à travers cette promotion, son ambition de proposer une offre toujours plus en phase avec les attentes des clients et du marché, et favorisant également des synergies importantes en interne. Reed Smith confirme et renforce son positionnement de « One-stop-shop » au service des clients, avec des équipes extrêmement étoffées dans chacun des domaines du droit des affaires et des secteurs clés du cabinet. Le cabinet parisien compte désormais 80 avocats, dont 24 associés.

A propos de Nicolas Walker

Nicolas Walker, 34 ans, de nationalité franco-australienne, est admis au Barreau de Paris (2016) et au Barreau de l’Etat de Victoria en Australie (2012). Il a intégré le bureau parisien de Reed Smith en 2014, avant d’être promu Counsel en 2020.

Diplômé des systèmes juridiques de common law (Université de Melbourne, Bachelor of Law – 2011) et de droit civil (Université Paris 2, Master 1 de Droit International Privé – 2010 ; Université Paris 1, LLM de droit français et européen – 2014), Nicolas Walker intervient en droit de l'environnement, de l’urbanisme, de l’énergie et plus généralement dans toutes les problématiques liées au droit administratif et aux questions réglementaires françaises. Il assiste nos clients dans le cadre de leurs grands projets de développement, en relation avec les autorités gouvernementales françaises. Il plaide régulièrement devant les tribunaux administratifs. Sa pratique se concentre également sur la responsabilité sociale des entreprises et l'ESG, notamment la publicité verte et l'économie circulaire pour le secteur digital. Il consacre par ailleurs une partie de son temps aux missions « pro bono » du cabinet, notamment en matière de la protection des droits fondamentaux (refugiés, questions LGBTQ+).

Nicolas Walker est également conférencier dans des universités parisiennes en droit de l’environnement.