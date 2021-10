Nicolas Iordanov rejoint iXO Private Equity en tant que Directeur de Participations du pôle venture

Disposant d'une solide expérience dans le financement des entreprises innovantes, Nicolas Iordanov, aura la charge de développer les activités Venture et Capital Développement technologique de la société de gestion.

Diplômé de l'Ecole Centrale Lyon et titulaire d'un Master en Finance obtenu à l'EM Lyon, Nicolas Iordanov a 12 années d'expérience en investissement dans de ssociétés technologiques innovantes. Il a été tour à tour chargé d'affaires au sein du fonds Seventure Partners (Natixis IM), puis directeur d'investissement au sein du Fonds Ambition Numérique (Bpifrance), et directeur d'investissement au sein du fonds paneuropéen Iris Capital,où il était spécialisé sur des investissements Late-stage et Growth.Dans ce parcours, il a investi et accompagné certaines des plus belles scale-ups françaises à l'image de Meilleurs Agents (rachetée par Axel Springer), Evaneos, Synthesio (rachetée par IPSOS), Lengow (rachetée par Marlin Equity), Scality, Braincube, Netatmo(rachetée par Legrand) ou Exotec.

Capacité d'investissement de 2 à 5M€ par dossier pour accompagner les PME innovantes

Chez iXO Private Equity, Nicolas Iordanov travaillera aux côtés d'Olivier de Tremaudan, un serial entrepreneur et business angel spécialisé dans les entreprises innovantes qui a rejoint en 2020 la société de gestion en tant que Senior Advisor.

Tous les deux seront pleinement dédiés au sourcing et au suivi de l'ensemble des investissements dans les sociétés à fort contenu technologique et haut potentiel de croissance. Ils auront la charge d'animer cette stratégie en articulation avec les équipes existantes d'IXO Private Equity tout en renforçant les liens avec l'écosystème technologique français dans son ensemble. Dans ce cadre,iXO Private Equity recherchera des cibles ayant déjà confirmé la pertinence de leur modèle économique et validé une traction commerciale pour y investir des tickets unitaires initiaux allant de 2 à 5M€.

Fort de ce recrutement,iXO Private Equity consolide sa position d'acteur multi spécialiste dans le capital investissement, offrant des solutions de Buyout, de Capital Développement et de Venture, pour accompagner les PME le plus prometteuses.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Nicolas au sein de notre équipe.Son expertise terrain,sa connaissance profonde de l'écosystème français de l'innovation et son track-record de plus de 10 ans sont de précieux atouts pour accompagner la croissance de notre pôle venture. Cette nomination nous permet en outre de renforcer notre présence aux cotés des entrepreneurs français de la tech », déclare Olivier Athanase, directeur général.

« iXO Private Equity fait aujourd'hui partie des sociétés de gestion reconnues pour leur capacité à s'investir sur le terrain et aux côtés des entrepreneurs afin de participer activement à leurs projets de croissance.Je me réjouis de rejoindre la société aujourd'hui car c'est une vision de l'investissement que je partage pleinement et que j'estime fondamentale dans le segment venture », conclut Nicolas Iordanov.