Nicolas Demigneux rejoint le cabinet Stephenson Harwood en tant qu'associé

Nicolas Demigneux est spécialisé en contentieux commercial et arbitrage international, principalement en matière de risques industriels, droits des assurances et de la construction. Il conseille et représente devant les juridictions étatiques et arbitrales une clientèle française et étrangère de groupes industriels, d'institutions financières, d'ETI et de PME, dans le cadre de contentieux complexes et stratégiques, en France comme à l'international. Il intervient notamment dans des secteurs clés tels que ceux de la construction, du transport, de l'énergie ou encore des produits chimiques.

Le bureau parisien compte aujourd'hui une vingtaine de professionnels dont huit associés. Stephenson Harwood compte se renforcer davantage dans les mois à venir, notamment en corporate et en droit fiscal.