Nicolas Brusson «Si nous voulons attirer les talents, nous devons adapter les conditions de travail»

Affiches Parisiennes : Blablacar est une entreprise exemplaire pour le congé paternité. Comment allez-vous inciter les cadres à prendre ce congé, malgré leurs responsabilités, le travail, les objectifs à tenir ?

Nicolas Brusson : Nous avons la chance d'avoir un peu de recul sur cette réforme puisque nous avons déjà mis en place ce congé “second parent” il y a un peu plus d'un an et demi. Nous avons ainsi une trentaine de pères qui l'ont pris, à tous niveaux de responsabilité dans l'entreprise et dans plusieurs pays d'ailleurs.

Ce qui est important, c'est de créer une culture de la flexibilité. Aujourd'hui n'importe qui, n'importe où dans l'entreprise, peut prendre ce congé “second parent” et les choses s'adaptent. La direction n'est d'ailleurs pas exclue. Ce serait d'ailleurs une énorme erreur. L'équipe de management doit, au contraire, montrer l'exemple. C'est ce que nous faisons.

A.-P. : Pourquoi menez-vous cette politique de “bien-être” des salariés ?

N.B. : Finalement, il y a deux buts. Le premier est de donner l'exemple et on se rend compte qu'on est dans une société qui a énormément d'externalités positives, que ça soit au niveau environnemental, au niveau social, en permettant aux gens d'économiser et de partager leur voiture, en rencontrant d'autres personnes. Donc, cela nous semble important d'être également exemplaire en interne. Deuxième aspect, qui est aussi important, c'est la question de la performance.

En fait, je pense qu'il est archaïque d'imaginer que plus on prend de congés, moins on est performant. En réalité, c'est le contraire. Si nous voulons attirer les talents, notamment les talents plus jeunes, les ingénieurs qui sont la denrée rare en ce moment de la tech en France, nous devons adapter les conditions de travail, le type de congés, sinon on devient très vite une entreprise qui n'est plus attractive.

Il y a aujourd'hui beaucoup d'employeurs qui commencent à mettre ces mesures en place. C'est la bonne nouvelle. La concurrence, sur le marché de l'emploi pousse, de toute façon, les entreprises à évoluer dans le bon sens et à être de plus en plus attractives.

A travers cette dimension d'exemplarité, nous voulons vraiment continuer à pousser ce qui nous tient réellement à cœur. Le résultat paraît paradoxal, puisque cette stratégie et cette culture d'entreprise nous permettent d'être plus performants.

A.-P. : Que représente aujourd'hui Blablacar ?

N.B. : Blablacar est une entreprise de 700 personnes dans 22 pays. C'est surtout la mission très simple d'éliminer les sièges vides dans les voitures, dans les bus, donc de créer finalement un réseau de transport plus efficace, avec un impact environnemental et social positif. Social, parce que nous permettons à des gens de se rencontrer et de passer deux, trois ou quatre heures ensemble dans un véhicule. Ce qui est de plus en plus rare, si on prend un peu de recul dans le monde aujourd'hui des bulles de médias sociaux. Voilà, ce qui nous porte. En interne, nous voulons évidemment être cohérents avec cette mission.

A.-P. : Le Blablacar électrique existe-t-il déjà ?

N.B. : Nous avons aujourd'hui peu de conducteurs de voitures 100 % électriques, parce qu'on est sur des longues distances. L'électrique représente entre 0,1 et 0,2 % du parc, mais cela va changer dans le temps. La voiture est en passe de subir trois grandes transformations. Tout d'abord le moteur thermique vers l'électrique, notamment illustré par l'Américain Tesla. Ensuite, la quête de l'autonomie et, enfin, la voiture partagée. C'est notre cœur de métier. Nous sommes vraiment focalisés sur la création d'une communauté de confiance. Partager sa voiture va devenir normal, naturel dans le futur, quand on a des sièges vides, sur de courtes comme sur de longues distances, sur tous types de trajets. Même si 17 millions de Français nous utilisent de temps en temps, notre mission est vraiment de continuer à évangéliser pour que beaucoup plus de gens partagent leur voiture beaucoup plus souvent.

A.-P. : La crise de la Covid a-t-elle été un frein pour votre développement ? Est-ce que Blablacar va rebondir plus vite, plus fort cet été ?

N.B. : Évidemment, cette crise de presque deux ans a mis notre croissance entre parenthèses. Mais nous sommes bien financés et nous avons des employés motivés. D'un point de vue résilience, nous avons donc très bien résisté à la Covid. Les fondamentaux n'ont pas changé. Nous nous attendons à un très bon été, en France et à l'international. Les Français ont envie de revoyager. On commence à le voir sur le mois de juin et on s'attend à un été avec plus de 4 millions de voyageurs, rien qu'en France.