NGE et le Service militaire volontaire s'engagent pour les jeunes éloignés de l'emploi

Ce dispositif militaire, fondé sur l'acquisition volontaire de valeurs et d'une formation professionnelle, propose un nouveau départ à des jeunes qu'il arme pour l'emploi en s'appuyant sur un réseau territorial et national de partenaires institutionnels, de collectivités, d'entreprises et de d'organismes de formation.

Dans ce cadre, la culture d'inclusion et d'intégration de NGE a conduit naturellement le Groupe à se rapprocher du SMV pour proposer un partenariat à même de favoriser la formation des jeunes qui bénéficient du dispositif du SMV.

La convention signée le 4 février engage NGE et SMV à promouvoir des accompagnements vers l'emploi de ces jeunes, notamment via des parcours de formation élaborés par Plate Forme, l'école interne de NGE, reconnue Centre de Formation pour les Apprentis depuis 2019, qui proposera au moins 30 postes (contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage et/ou contrats à durée indéterminée) à des jeunes issus des centres du SMV et ce, sur une durée de 3 ans.