NFT : De Gaulle Fleurance conseille l’Opéra national de Paris

Chaque saison, l’Opéra national de Paris innove pour mettre en avant les artistes et partager le plus largement possible le meilleur de l’art lyrique et chorégraphique. Il devient ainsi la première institution culturelle française à créer et commercialiser ses propres NFTs sur une plateforme dédiée.

Pour sa première collection NFT, l’Opéra national de Paris a convié le collectif d’artistes français Obvious, mondialement connus dans le Web3. Chaque œuvre de cette collection est unique, tant visuellement que musicalement, et présente un ballet onirique inspiré des 4 saisons.

La prévente a débuté dès le 14 mars 2023 et les ventes publiques se sont ouvertes le 15 mars. Le NFT sera lui révélé le 21 mars 2023 sur la plateforme dédiée de l’Opéra (https://nft.operadeparis.fr).

De Gaulle Fleurance (Julien Horn, avocat-associé, Céline Forthomme, juriste senior manager, et Adèle Binnié, avocate) a accompagné l’Opéra dans les aspects contractuels de cette opération ainsi que pour la protection des marques de l’Opéra dans le Web3.

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné l’Opéra national de Paris dans cette opération », explique Julien Horn, avocat-associé chez De Gaulle Fleurance. « En lançant cette plateforme de NFT, l’Opéra innove, séduit de nouveaux publics et ouvre le champ à de nouvelles expériences. ».