Nexity lance « Blue Office »

Selon une série d’études, le gain moyen de productivité apporté aux entreprises par le télétravail, grâce à une réduction de l’absentéisme, à une meilleure efficacité et à des gains de temps, serait de 22% (source Tour de France du télétravail). De la même façon, 32 % des actifs franciliens passent plus d’une heure et demie dans les transports (source Insee – IDF-avril 2011). Parallèlement, 73 % des travailleurs sédentaires aimeraient télétravailler (source Tour de France du télétravail).

Dans ce contexte, Nexity a fait le choix d’innover en développant un nouveau mode de travail basé sur un bénéfice réciproque pour l’entreprise et le salarié : Travailler mieux, vivre mieux. Réparti sur toute l’Île-de- France dans un premier temps, le réseau de bureaux Blue Office sont des espaces de bureaux conçus et gérés par Nexity pour faciliter et encadrer le travail à distance des salariés. Ils offrent aux collaborateurs un espace de bureaux et de services connectés à leur entreprise dans un univers de travail confortable et convivial.

Sans engagement immobilier, sans contrainte de gestion ou de location, ces espaces de travail nouvelle génération permettent aux entreprises comme aux collaborateurs de bénéficier d’une grande liberté d’utilisation et d’une offre sur-mesure en s’adaptant aux coûts immobiliers, au lieu de résidence des salariés, ainsi qu’aux métiers et aux secteurs d’intervention de l’entreprise.