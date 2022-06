Nexity et Cemex s’allient pour des constructions bas carbone

Cemex, entreprise mondiale de matériaux de construction, s’engage à atteindre la neutralité carbone grâce à une innovation permanente à la pointe de l’industrie. S’allier au premier groupe immobilier français Nexity constitue un partenariat essentiel pour les deux entreprises.

Depuis 2018, Cemex se positionne sur l’empreinte carbone de ses bétons.

« Notre volonté était d’apporter des réponses fiables aux concepteurs et bâtisseurs afin que les estimations en émission de CO2 par m2 relatives au béton mis en œuvre dans les ouvrages soient les plus précises possibles », explique Samuel Béchu, directeur CEMEX Matériaux Île-de-France. « C’est en France que le Groupe a lancé ‘’Vertua’’, notre gamme de bétons à impact carbone réduit. Cette gamme est née d’un minutieux travail de formulation et de la recherche des matières premières adaptées. Elle fait aussi l’objet d’un suivi drastique du transport car nous avons choisi d’intégrer dans notre mode de calcul les distances réelles d’approvisionnement en matières premières et de livraison sur chantier », a-t-il ajouté.

De là, découle alors un outil de calcul qui définit avec précision les émissions de gaz à effet de serre générées par la production d’un béton prêt à l’emploi, depuis la production des matières premières jusqu’à sa livraison, en passant par sa fabrication.

Des engagements forts à court et moyen termes

Les bétons ‘’Vertua’’ contribuent à l’abaissement de l’empreinte carbone des bâtiments, visé par la réglementation environnementale qui impose de diminuer l’impact des bâtiments neufs. L’ensemble des émissions de CO2 doit être pris en compte tout au long de leur cycle de vie tout en améliorant la performance de l’isolation, en adaptant la construction aux évolutions climatiques et en introduisant un objectif de confort thermique estival. « La gamme ‘’Vertua’’ se décline en trois niveaux d’émission de CO2, pouvant atteindre des performances d’empreinte carbone inférieures à 100 kilos de CO2 par m3 de béton », souligne Samuel Béchu.

Ce partenariat avec le géant de l’immobilier, Nexity, renforcera la présence des deux groupes sur le marché de la construction bas carbone en Île-de-France et s’inscrit dans un programme global.

En Europe, le groupe s’est engagé à réduire de 55 % ses émissions de CO2 à horizon 2030, un objectif aligné sur celui de l'Union européenne. Par ailleurs, le constructeur CEMEX a pour ambition de fournir à ses clients plus de 50 % de bétons bas carbone d’ici 2025 au niveau mondial.

Convaincu qu’une ville est attractive parce que durable et abordable, Nexity a de son côté rehaussé les ambitions de sa trajectoire carbone et vise à horizon 2030 des objectifs 10 % plus ambitieux que ceux rendus obligatoires par la réglementation environnementale.