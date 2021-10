Nexity Conseil et Transaction devient NCT et prend son envol

L’objectif de cette association était clair : offrir aux clients investisseurs et utilisateurs un conseil, un accompagnement personnalisé à chaque typologie de projet en alliant expertise, pluridisciplinarité des talents, audace et engagement au service de la performance et de la création de valeur. Pour les associés et l’entreprise, il s’agissait de pouvoir prendre en main leur destin en poursuivant une aventure entrepreneuriale collective imaginée et mise en oeuvre dès 2015.

Forts de la confiance de leurs clients, de la résilience démontrée de leur modèle et de la dynamique de croissance mise en oeuvre, les dirigeants et managers de l’entreprise ont franchi une nouvelle étape et ont finalisé leur émancipation : le capital est aujourd’hui détenu à 100 % par les dirigeants et managers associés.

Il était donc temps de faire évoluer la marque. Nexity Conseil et Transaction devient NCT.

L’entreprise affirme ainsi son identité : premier conseil immobilier d’entreprise indépendant Français, ainsi que l’orientation de son action collective par une nouvelle signature : « Révélateur de votre potentiel ».

« Nous sommes fiers des étapes franchies depuis Keops, puis Nexity et Transaction et maintenant NCT. Nous arrivons ainsi à un virage important pour notre entreprise, ambitieux, construit sur notre héritage, un savoir-faire éprouvé, nos convictions et nos engagements.Nous sommes convaincus que chaque projet immobilier doit être abordé comme un moyen de révéler le potentiel économique et humain d’une activité, d’un collectif. C’est en ce sens que l’équipe pluridisciplinaire souhaite proposer aux clients investisseurs, entreprises utilisatrices une démarche d’accompagnement personnalisée, au service d’une ambition stratégique, d’enjeux spécifiques », souligne Valérie Mellul, présidente de NCT.

Pour conforter le développement de l’entreprise, 25 recrutements sont en cours en Ile-de-France, à Lyon, Aix, Marseille, Toulouse et Bordeaux tant sur l’activité bureaux, commerces, locaux d’activité, logistique urbaine et logistique.