Nexity, au-delà de ses objectifs

En termes de conjoncture immobilière, comme le souligne Alain Dinin, le président-directeur général du groupe, « En 2017, le marché résidentiel français a poursuivi sa croissance et atteint le niveau record de 130 000 réservations. Le nouveau Gouvernement a globalement confirmé les orientations positives de la politique du logement engagées depuis 2014. Même si on peut regretter l'absence d'une stratégie de long terme, qui prenne en compte les vrais enjeux du secteur en France, comme la croissance démographique, la gouvernance des métropoles, le coût de production du logement, ou encore la place du logement social et celle des investisseurs institutionnels, il n'en reste pas moins que les mesures prises donnent aux acteurs du marché plusieurs années de visibilité. Dans le contexte de marché actuel, marqué par le début de la remontée des taux d'intérêt, et où la solvabilité des ménages est, plus que jamais, le facteur déterminant de la demande, Nexity affirme sa volonté de “tenir les prix” afin de continuer à offrir des logements abordables pour le plus grand nombre ».

Selon Alain Dinin, « nos équipes ont réalisé plus de 18 000 réservations de logements neufs en France, ce qui nous donne une part de marché de plus de 14 %, et plus de 21 000 réservations totales – incluant les terrains à bâtir et l'international. C'est le résultat de notre modèle décentralisé et entrepreneurial très proche du terrain, avec des équipes engagées et expérimentées, de notre positionnement de multi-spécialiste, et de nos outils commerciaux et de distribution, qui font la force de Nexity ».

Vers une plateforme de services

Au-delà de la croissance de chacun de ses métiers, Nexity « aspire à une transformation plus globale ». Comme l'annonce Alain Dinin, « le groupe s'apprête à prendre un tournant vers un modèle de plateforme de services, pour apporter une réponse à tous les besoins immobiliers de ses clients ». Le groupe souhaite « dépasser le dualisme promotion/exploitation pour imaginer des solutions globales, génératrices de revenus récurrents et créatrices de valeur pour ses clients, et surtout pour s'affirmer comme une entreprise utile et durable, qui place la responsabilité sociale et environnementale au cœur de sa stratégie.

Nexity a ainsi adopté l'année dernière « une nouvelle organisation par client (client particulier, client entreprise, client collectivité, client interne), désormais reflétée dans sa communication financière, qui s'appuie maintenant sur l'EBITDA – bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, n.d.l.r. – comme principal indicateur de rentabilité, en cohérence avec le profil d'entreprise de services de Nexity ».

Les perspectives 2 018

Les perspectives 2 018 ont été présentées en tenant compte de l'application des normes comptables IFRS 15 et IFRS 16 que Nexity appliquera dès 2018. Compte tenu de l'environnement actuel au sein duquel il évolue, le groupe anticipe un chiffre d'affaires et un EBITDA en croissance en 2018 d'environ 10 %. Pour le client particulier, la poursuite de la progression de la part de marché de Nexity dans un marché anticipé serait en léger repli, mais restant à un niveau élevé, de 120 000 à 125 000 réservations attendues cette année. Concernant le client entreprise, 2 018 devrait enregistrer un niveau de prises de commandes en immobilier d'entreprise de 400 millions d'euros et une augmentation du dividende par action payé en 2018 à 2,50 euros. Le groupe présentera son nouveau plan stratégique à moyen terme (2018-2020) en juin prochain à l'occasion d'une journée

investisseurs.