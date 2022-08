NewWork RHévolution, 1er événement dédié aux décideurs et startups RH

Dans un écosystème de plus de 700 startups RH françaises prêtes à accompagner les entreprises dans leurs mutations, les décideurs en quête d’évolution ont parfois du mal à choisir celle qui correspondra à leurs besoins.

C’est donc dans ce but que les co-organisateurs de NewWork RHévolution ont lancé ce salon, le 5 juillet dernier, à la Salle Wagram à Paris, qui favorise la rencontre physique de ceux qui créent les solutions de demain. A travers des groupes de travail, des ateliers, rendez-vous d’affaire, ou simples rencontres fortuites, ou encore des learning expéditions, parcours expérientiels, plénières et worshop, les professionnels de la fonction RH ont pu échanger dans un lieu dédié, au-delà des discours commerciaux sur leurs problématiques concrètes.

Lors de cette journée, les acteurs de cet écosystème se sont réunis autour de quatre thématiques structurantes du métier de RH.

Qualité de vie au travail, RSE et engagement

Les entreprises ont désormais bien compris que leur performance financière dépendait également de leur engagement, auprès de leurs collaborateurs et de leur environnement, en faveur d’une meilleure qualité de vie au travail, dont dépend le bien-être des salariés. Lors de l’évènement, qui avait pour ambassadeur le groupe de protection sociale paritaire et mutualiste MalakoffHumanis, plusieurs solutions innovantes ont été présentés au public comme la plateforme d’activités sportives et bien-être à la carte d’Activ Corner, la plateforme d’enquêtes RH et de baromètres de Bloomin, les outils de gestion de l’équilibre vie perso/vie pro de Ma Bonne Fée, ou encore l’outil d'auto-diagnostic en santé mentale de MoodWork.

Management et développement des talents et des parcours professionnels

Certaines startups ont décidé d’innover en partant du principe que la réussite d’une entreprise pouvait provenir de la montée compétences de ses collaborateurs en s’adaptant aux besoins ponctuels et structurels du marché, tout en leur proposant des perspectives d’évolutions de carrière stimulantes. C’est le cas de Beedeez et sa plateforme mobile de e-learning, de CoachHub avec ses modules sur mesure de coaching, Dokki avec des capsules de formation quotidiennes de 5 minutes, d’Edflex et sa solution Saas qui donne accès à des milliers de contenus de formation ou encore de Neobrain et sa plateforme basée sur l’IA de transformation des compétences individuelles en performance collective.

Recrutement et marque employeur

D’autres structures ont décidé d’innover dans le secteur du recrutement, afin de permettre aux entreprises d’être sûres de recruter les collaborateurs qui répondent réellement aux besoins de leur organisation. Ainsi, les équipes d’Hellowork, partenaire premium et acteur incontournable de l’innovation dans le recrutement, ont présenté l’outil de matching sémantique entre les candidats et les recruteurs, Basile, qui optimise le recrutement par cooptation et la mobilité interne, grâce au réseau des collaborateurs. Keycoopt a, quant à elle, présenté son outil de recrutement par cooptation comprenant 50 000 coopteurs, Muzzo, sa plateforme de mise en relation entre recruteurs et chasseurs de tête et Softgarden, sa solution de simplification des process de recrutement grâce aux réseaux sociaux.

Digitalisation des process RH

Une gestion intelligente des process RH permet de gagner du temps certes, mais surtout de s’assurer d’un cadre optimal et sécurisant pour ses collaborateurs, et ça, de nombreuses startups innovantes l’ont bien compris. Parmi elle, Agrume, dont le logiciel développé par des avocats et des ingénieurs permet de suivre les process RH en prenant compte de toutes les dernières actualités légales. Mais aussi Noiz01t, une solution 100 % digitale de rétribution de la performance, et POM, une société qui évalue la performance sociale des entreprises en termes de dialogue, d’employabilité, d’inclusion et de qualité de vie au travail.

Un événement porté par 3 experts de l’innovation RH

Précurseur en matière de presse professionnelle digitale depuis plus de 20 ans, AEF Info couvre, grâce à ses 80 journalistes permanents, 5 grands secteurs et notamment, l’emploi, la formation, les RH. Le Groupe AEF Info développe aussi des colloques, des congrès et de grands événements liés aux problématiques couvertes par ses services d’information.

S’agissant du Lab RH, fort de près de 400 acteurs de l’innovation RH, dont 250 startups, et plus de 60 grandes entreprises françaises, il ambitionne de devenir le pôle mondial privé de compétitivité pour l’innovation RH et l’intelligence collective.

Enfin, Arcaneo est spécialisé dans l’organisation de Congrès et de Conventions d’Affaires en ressources humaines depuis 20 ans avec chaque année plus de 30 événements organisés et notamment : Congrès HR’, Congrès Learning, Talent&Development et Top DRH fédérant plus de 5 000 participants RH par an.