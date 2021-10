Newton Offices acquiert un nouvel immeuble de bureaux à Sophia Antipolis

Newton Offices officialise l’acquisition d’un deuxième immeuble de bureaux dans les Alpes Maritimes. Après Newton Grand Arenas qui ouvrira au printemps 2023 près de l’aéroport de Nice, l’acteur français des immeubles de bureaux flexibles prêts à l’emploi vient de signer avec Courtin Real Estate, l’acquisition de 2 bâtiments éco-responsables du programme immobilier « Cor Natura » à Sofia Antipolis, pour une surface totale de 6107 m2.

Situés sur un domaine végétalisé exceptionnel avec vue mer et montagne, en plein cœur de Sofia Antipolis, première technopole d’Europe, ces nouveaux bâtiments seront équipés de panneaux solaires photovoltaïques pour diminuer leur consommation énergétique. Le programme conçu pour être labellisé Bream Very Good prévoit par ailleurs d’importants bassins de rétention d’eaux pluviales afin de participer à la limitation des inondations.

Ce futur site Newton Offices dont la livraison est prévue pour fin 2023 comprendra des halls majestueux avec double hauteur, des bureaux spacieux et lumineux, des salles de réunion, des espaces de coworking, un espace de restauration, une salle bien-être avec douches et vestiaires, de nombreux parkings, des places pour les 2 roues (motos et vélos) facilement accessibles, ainsi que de belles terrasses en « Roof Top ». Leur accès sera sécurisé (interphone et digicode) et surveillé (caméras, entreprise de sécurité).

« Nous sommes très heureux d’acquérir notre premier immeuble à Sophia Antipolis avec ce site exceptionnel qu’est Cor Natura, au cœur de la première technopole d’Europe. Le programme correspond exactement à ce que nous recherchons dans le cadre de notre développement et au besoin de nos clients, à savoir des bâtiments de bureaux qualitatifs, éco-responsables,avec de nombreux espaces extérieurs et une lumière naturelle exceptionnelle. Nous y déploierons l’offre qui fait le succès de Newton Offices depuis sa création en 2017 : des espaces de travail prêts à l’emploi proposés à des conditions flexibles pour s’adapter aux besoins de tout type d’entreprise, de la TPE/PME au groupe du CAC40 », commente Guillaume Pellegrin, fondateur et président de Tivoli Capital / Newton Offices.

« Nous sommes ravis de cette transaction avec Newton Offices/Tivoli Capital. Depuis notre création il y a 5 ans, Courtin Real Estate a misé exclusivement sur la réhabilitation et la construction de bâtiments de très grande qualité, avec une belle architecture, Prime, Green et serviciels, conformément à notre vision de ce que sera le bureau de demain. Avec le contexte actuel du Covid-19, cette mutation s’est accélérée et de nombreux Institutionnels et utilisateurs recherchent maintenant exclusivement ce type d’actifs que nous réalisons », ajoute Christophe Courtin, fondateur et président de Courtin Real Estate.

Cette nouvelle acquisition porte à 9 le nombre de sites Newton Offices, qui totalise près de 65 000 m2 de bureaux sur l’ensemble du territoire, faisant de cet acteur le leader français des immeubles de travail modulables alliant bureaux privatisables sur-mesure, bureaux flexibles prêts à l’emploi et espaces de coworking.