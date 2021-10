“New”, un projet “bois et bas carbone” à Asnières-sur-Seine

Le bâtiment a été conçu par l'agence Search, lauréate des Nouveaux albums des jeunes architectes (Naja). Livrable au premier trimestre 2020, il sera construit selon un procédé mixte bois et béton. Dans la logique d'un bâtiment performant, consommant le moins de ressources possibles, il sera développé avec les labellisations environnementales liées au Bâtiment bas carbone (BBCA), en plus du passeport HQE Excellent et Breeam Excellent.

Le programme “New“ s'insère dans le nouveau Quartier-de-Seine-Est d'Asnières, développé par Nexity. Il propose une véritable mixité d'usages avec à terme 850 logements, 2 500 m2 de commerces en pied d'immeuble et 49 600 m2 de bureaux, organisés autour d'un parc de 1,5 ha.

En retrait de l'opération, l'ancienne halle industrielle dessinée en 1925 pour Ford par l'architecte Charles Knight, entièrement réhabilitée, abritera sur 10 200 m2 des installations sportives, un restaurant et un hôtel de 130 chambres.