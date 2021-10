Neuf usagers de Vélib sur 10 satisfaits du service

Les usagers apprécient notamment la diversité des formules d'abonnement proposés (89 %), les délais et la facilité d'abonnement (88 %), la facilité d'utilisation du service et son coût (86 %), l'assistance téléphonique (84 %). 100 % des abonnés de longue durée recommanderaient le service à un ami, selon cette étude réalisée par l'institut TNS Sofrès auprès de 500 utilisateurs. Seuls bémols : 47 % seulement des utilisateurs sont satisfaits de l'état des vélos, et 44 % de leur disponibilité (contre 48 % en 2011).

Ces deux problèmes ont été identifiés dans un rapport de la Cour régionale des comptes publié en novembre. "Dans ce sens, depuis l'année dernière, JCDecaux s'est attaché à intensifier encore les efforts de régulation", souligne le communiqué. La régulation est désormais davantage répartie entre les arrondissements. Selon les utilisateurs, Vélib apporte une image positive de la ville (95 %), rend Paris plus agréable (90 %) et renforce son caractère innovant et dynamique (90 %).

©A.P