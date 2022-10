Neuf chantiers et CFA ouvrent leurs portes les 13 et 14 octobre

L’ambition des Coulisses du Bâtiment est de rappeler, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre face à l’évolution de l’activité francilienne, que le secteur du Bâtiment reste un moteur pour l’économie et pour l’emploi. Pour la 20e édition, huit chantiers accueillent les collégiens, lycéens et chercheurs d’emploi, le jeudi 13 octobre, les prescripteurs de l’emploi (professeurs et conseillers Pôle Emploi) et le vendredi 14 octobre :

Osmose : rénovation d’un immeuble patrimonial en bureaux et commerces à Paris 8 e .

P13 Le Berlier : construction de logements et commerces à Paris 13 e .

Arena – Porte de la Chapelle : construction d'une aréna multifonctionnelle et de deux gymnases dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris 18 e .

Ilot fertile : construction de logements et d'établissements publics à Paris 19 e .

Le Forum : rénovation d'un immeuble de bureaux à Clichy (Hauts-de-Seine).

Campus Engie : réalisation du futur siège social du Groupe Engie à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine).

Asnières B4B5 : construction de logements collectifs à Asnières-sur-Seine(Hauts-de-Seine).

Jump : construction de bureaux et d'un hôtel à Aubervilliers (Hauts-de-Seine).







: construction de bureaux et d’un hôtel à Aubervilliers (Hauts-de-Seine). Eco-Campus du Bâtiment : centre de formation d’apprentis électricité, couverture-plomberie et peinture finition à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), qui sera inauguré́ le vendredi 14 octobre à 10h par : Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Olivier Capitanio, président du Conseil départemental du Val-de-Marne, Michel Leprêtre, président de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, et Richard Curnier, Directeur régional de la Caisse des Dépôts.