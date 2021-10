NetPME lance un pack « rupture conventionnelle»

Affiches Parisiennes : Parlez-nous de ce service ?

Benoît Lherbette : Ce service est en ligne depuis quelques jours sur netpme.fr. Vous le retrouvez sur la page d'accueil et dans la rubrique « rupture du contrat de travail ». Le principe de ce pack est de proposer un ensemble d'informations destiné aux dirigeants de petites entreprises, TPE et PME, qui se sentent un peu isolés au cœur des contraintes du cadre réglementaire. Compte tenu de l'importance de la rupture conventionnelle, un mode de rupture du contrat de travail qui a explosé ces dernières années (+78 % en 6 ans – source Dares), nous avons voulu élaborer et proposer un outil innovant sur le sujet.

Schématiquement, le kit regroupe un contenu multimédia, composé à la fois de vidéos pédagogiques, d'infographies explicatives et de documents pratiques qui permettent la mise en application d'une rupture conventionnelle. Un ensemble de fiches de synthèse répond également à toutes les questions connexes à ce type de rupture du contrat de travail.

A.-P. : Ce pack va au-delà de l'information en prenant en compte la stratégie et la tactique de mise en œuvre d'une rupture conventionnelle…

B. L. : Oui, l'enjeu n'est pas seulement de bien comprendre ce qu'est la rupture conventionnelle, mais aussi, ce qui est inédit dans notre proposition, d'aborder tous les aspects stratégiques et tactiques de la préparation de cette rupture de contrat de travail, vue du côté de l'employeur. Dans quel contexte peut-on utiliser la rupture conventionnelle ? Que faut-il dire et ne pas dire ? À quoi doit-on faire particulièrement attention ? Comment doit-on préparer ses arguments en termes de négociation ? Ce sont toutes ces subtilités que le pack permet de comprendre. Pour élaborer ces contenus, nous nous sommes appuyés sur l'expérience d'un expert en droit social – Henri Guyot, docteur en droit et avocat spécialisé – et d'un directeur des ressources humaines – Franck Bichet, DRH de la branche sécurité du groupe Fiducial, qui ont une grande habitude de la négociation.

L'un des autres aspects innovants de ce pack est l'approche vidéo, permettant de diffuser de manière moins formelle les informations sur le cadre juridique, les techniques et les astuces de négociation ; un média très agréable à regarder. Nous sommes partis du principe qu'une vidéo bien conçue, dynamique, est plus efficace pour aborder un tel sujet. Nous proposons au total quatre vidéos dans ce kit. La première, accessible gratuitement sur le site, permet de prendre connaissance du contexte général et des sujets abordés. Les trois autres, disponibles après le téléchargement du pack, entrent directement dans le fonctionnement et la compréhension de ce type de rupture, avec les points de vigilance à maîtriser. Une vidéo est spécialement dédiée à la mise en place de la stratégie pour aborder une rupture conventionnelle dans les meilleures conditions et réussir à la boucler avec succès.

A.-P. : Ce pack est payant pour le chef d'entreprise ?

B. L. : Oui. Il suffit de se rendre sur le site netpme.fr, sur la page dédiée et de cliquer pour obtenir en téléchargement l'ensemble des contenus (vidéos, fiches explicatives, documents opérationnels…) qui constituent ce pack. Il est disponible au prix de 90 euros, à régler directement en ligne par carte bancaire, Paypal, chèque ou virement.

A.-P. : Parallèlement à ce pack, avez-vous mis en place une interactivité permettant aux chefs d'entreprise de solliciter des compléments d'information ?

B. L. : Le pack aborde, dans les vidéos et dans les contenus, beaucoup de questions sur lesquelles il est généralement difficile d'obtenir des réponses fiables. Par exemple, dans quelles situations une rupture conventionnelle est-elle impossible ? Comment calculer les indemnités à verser au salarié ? Comment faut-il aborder le traitement social et fiscal de ces indemnités ? Que se passe-t-il quand le salarié refuse d'accepter la rupture conventionnelle ?

Les chefs d'entreprise ayant téléchargé le pack peuvent néanmoins poser des questions complémentaires, notamment aux deux auteurs qui ont élaboré ce kit, Henri Guyot et Franck Bichet. Par ailleurs, sur le site, tous nos clients ont accès à un annuaire d'experts qu'ils peuvent solliciter à tout moment.

A. P. : Avez-vous d'autres packs de ce type en préparation ?

B. L. : Oui, la rupture du contrat de travail est notre premier pack innovant. Nous pensons multiplier ce type d'outils sur bien d'autres sujets, comme la fiscalité, le pilotage d'entreprise, la gestion, le développement commercial…

Dans notre actualité, il y a également le lancement d'une offre d'abonnement qui permet d'accéder à l'intégralité des modèles et des outils de la base documentaire disponible sur le site. À la rentrée prochaine, nos clients auront accès à une nouvelle version du site, plus innovante encore dans son approche et proposant d'autres services encore plus ciblés sur les besoins de l'entrepreneur.