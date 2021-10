Nestlé et Naval Group s'engagent pour l'inclusion des personnes handicapées

Le Groupe Nestlé et Naval Group, deux grandes entreprises d'envergure internationale, se sont mobilisés en faveur de l'emploi et du handicap en signant, le Manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique, en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées. Pour cette dernière, « l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap doit se faire en collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'économie ». J'invite les employeurs français à poursuivre et à intensifier leur mobilisation en s'engageant de manière exemplaire et concrète à l'image de Nestlé et de Naval Group aujourd'hui. Pour construire une société inclusive, il est impératif que les efforts soient collectifs. », a-t-elle déclaré.

« Le sujet du handicap nous tient particulièrement à cœur parce qu'il touche à une notion essentielle chez Nestlé : pouvoir être 100 % soi-même. Je crois intimement à la force du collectif, à la richesse de la différence et à la performance par l'épanouissement de chacun dans l'entreprise. C'est pour cela que nous signons aujourd'hui le Manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique et célébrons les 10 ans de notre mission Handicap. Cette signature est un symbole fort de notre politique Handicap, de toutes les actions que nous avons déjà accomplies et de notre volonté de les amplifier encore. », a exprimé Christophe Cornu, président de Nestlé France.

« Depuis la création de notre Mission Handicap en 2010, Naval Group est engagé dans une démarche volontariste en faveur de l'inclusion. En rejoignant les signataires du manifeste, Naval Group s'engage à recruter davantage de nouveaux collaborateurs en situation de handicap, à donner accès au monde de l'entreprise aux élèves et étudiants, à renforcer nos engagements économiques avec les entreprises adaptées et à continuer de mener des actions de sensibilisation auprès des managers, des prescripteurs et de tous les collaborateurs. Nous poursuivons résolument nos efforts pour une entreprise et une société plus juste. Les différences sont une richesse au sein de nos équipes. Aujourd'hui, grâce à la signature de ce Manifeste, notre engagement franchit un nouveau pas vers l'inclusion de tous. », a ajouté Pierre Éric Pommellet, président directeur général de Naval Group.

Des entreprises mobilisées pour des objectifs communs

Créé en juillet 2019 et signé par plus de130 entreprises, le Manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique contient de nombreux objectifs, au rang desquels figure en premier lieu l'engagement des entreprises sur différents axes structurants, favorisant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Il s'agit de développer et de pérenniser le lien entre les écoles et les entreprises, de permettre aux jeunes de détailler leur projet professionnel par le biais de stages et de l'apprentissage, de sensibiliser les collaborateurs au handicap mais aussi de développer une culture managériale de la diversité, de s'engager sur des achats responsables et de créer des passerelles avec les établissements et services d'aide par le travail (Esat) et les entreprises adaptées. La mobilisation générale des entreprises en faveur de l'emploi des personnes handicapées constitue une priorité. L'emploi des personnes en situation de handicap n'est pas uniquement l'affaire des spécialistes mais celles de toutes les parties prenantes : entreprises, associations, Etat, acteurs publics de l'emploi, collectivités territoriales, partenaires sociaux, acteurs du secteur adapté et du médico-social. La mobilisation et l'engagement de tous est une priorité.

Signataires réunis autour de 10 engagements

En signant ce Manifeste, les acteurs s'engagent à :

1. L'accueil des élèves handicapés dans nos entreprises, dès le stage de 3ème, pour leur permettre d'imaginer clairement un futur professionnel et d'orienter leurs études.

2. L'accès des élèves et étudiants handicapés au monde de l'entreprise notamment par la voie de l'apprentissage, de l'alternance et du stage en entreprise.

3. L'accès à l'entretien de recrutement pour toute candidature de personnes handicapées ayant le profil et les compétences pour tous les postes disponibles.

4. La mise en œuvre régulière d'actions internes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes et les discriminations à l'égard des personnes handicapées.

5. La mobilisation de tout nouveau collaborateur autour des enjeux du handicap en entreprise lors de son accueil et de son parcours d'intégration.

6. L'optimisation de l'accès aux outils d'entreprise, notamment numériques, aux personnes en situation de handicap.

7. L'intégration de « l'accessibilité numérique » dans la conception des schémas directeurs des systèmes d'informations, et le développement des solutions numériques.

8. Le développement des engagements économiques avec les entreprises adaptées, les Esat et les travailleurs indépendants handicapés dans le but de leur confier des commandes et des missions de sous-traitance répondant à nos exigences de qualité.

9. Le développement de passerelles avec les entreprises adaptées et Esat afin de permettre l'intégration de personnes handicapées dans toutes les entreprises.

10. L'intégration de critères sociaux relatifs au handicap et à l'inclusion dans les appels d'offre et les prérequis pour y souscrire, afin d'engager l'ensemble de nos partenaires dans cette approche inclusive

Plus de 120 entreprises engagées

Le Manifeste a été signé par plus de 120 entreprises, dont Groupe Accor, Adecco, Groupe ADP, AIR France, Groupe Altice SFR, Amazon France Logistique, Amundi, AON, Groupe ARES, Arkema, Assystem, Groupe Atos, Auchan Retail France, Aviva, BNP Paribas, Capgemini, Carrefour, Deloitte, Dentsu Aegis, Doctolib, FNCA, Groupe Foncia, Hachette Livre, La Poste, MEDEF, Microsoft France, Naval Group, Nestlé, PWC, SNCF, Thales, Groupe Total, Véolia ou encore Vinci.