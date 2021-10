Le cabinet Neptune en plein développement

Un an après sa création, à Paris, Neptune s'installe à Lyon, « pour se rapprocher de ses clients en région Auvergne Rhône-Alpes, la huitième région économie en Europe avec une économie dynamique et diversifiée, et la première région industrielle française, avec trois quarts de ses actifs travaillant dans le tertiaire ».

Le cabinet étoffe, par ailleurs, son offre de services en intégrant une équipe fiscale dirigée par Jean-Pierre Chaux. Ce dernier devient associé de Neptune et son équipe de trois collaborateurs intègre le cabinet. L'équipe fiscale interviendra sur tous les sujets liés à la fiscalité courante des entreprises et des personnes, ainsi que sur les opérations exceptionnelles et transfrontalières.

Après un DESS de fiscalité et de droit des affaires (université de Bourgogne), Jean-Pierre Chaux devient avocat fiscaliste chez Ernst & Young dont il devient associé en 2001. Il rejoint Orsay Avocats en 2004 comme responsable du département droit fiscal. En 2012, il devient associé de Soulier Avocats. Aujourd'hui, il rejoint Neptune Avocats dont il crée le département fiscalité et dont il gère le bureau de Lyon, avec son équipe de collaborateurs.

Avocat au barreau de Lyon, Jean-Pierre Chaux se consacre à la fiscalité des entreprises (IS, TVA…) et des opérations de haut de bilan nationales et transnationales (fusions et acquisitions, rapprochements d'entreprises, apports partiels d'actifs, cessions, LBO, etc.), de réorganisation et restructuration de groupes de sociétés, de due diligence et audits fiscaux, ainsi qu'en matière de prix de transfert.