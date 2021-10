NEOMA Business School lance le premier Institut Confucius “Business”

Il constitue un lieu d’échanges pour promouvoir la langue et la culture chinoise. Soutenu par la Région Haute-Normandie et la CREA, il jouera un rôle de plateforme dédiée à l’optimisation des relations économiques entre la Chine et la France, en offrant des solutions et en accompagnant les entreprises dans le développement de leurs activités sur le territoire chinois.

Avec l’objectif de promouvoir la culture chinoise et de renforcer les échanges avec les autres pays, les Instituts Confucius « Business » s’appuient sur des universités ou des Ecoles pour proposer aux particuliers comme aux entreprises des cours de langues, des activités culturelles ou des modules orientés vers les affaires.

NEOMA Business School, née de la fusion de Rouen Business School et Reims Management School, affiche une double ambition : être classée parmi les meilleures écoles européennes, tout en étant reconnue comme le partenaire privilégié des entreprises. Dirigée conjointement par son président, Yves Bénard, et son directeur général, Frank Bostyn, NEOMA Business School a été créée sous le statut « Association loi 1901 », et son siège social est basé à Rouen. L’école, à travers ses trois campus (Reims, Rouen, Paris), propose un portefeuille de programmes du Bachelor à l’Executive Education. Sa faculté, s’articule autour de sept départements académiques et recense plus de 200 professeurs permanents. L’Ecole compte plus de 40 000 diplômés, basés dans plus de 120 pays, à travers le monde.