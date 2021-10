Natexbio Challenge : lancement de la 3e édition

Parce que le secteur du bio en France ne cesse de se développer depuis des années, de même que la création des entreprises dans ce domaine, Natexbio, la fédération des entreprises de transformation et de distribution de produits biologiques et écologiques, a été créée pour rassembler les acteurs de la filière biologique. Le concours Natexbio Challenge qu'elle organise est un véritable tremplin pour les porteurs de projets bio innovants, qui leur permet d'accélérer le développement de leur entreprise et d'accéder au réseau Natexbio. La fédération ambitionne, pour cette 3e édition, de recueillir entre 60 et 70 candidatures.

Après une phase de sélection, dix propositions auront la chance d'être défendues devant un jury de professionnels de la bio et les trois lauréats retenus remporteront une subvention leur permettant de concrétiser leur projet, ainsi qu'un accompagnement personnalisé de la part de la fédération, comprenant une meilleure visibilité de leur projet et des contacts privilégiés avec les acteurs de la filière biologique.

De nombreux avantages pour les porteurs de projets

Les dix nominés auront, outre un accès privilégié au réseau Natexbio, une présentation de leur entreprise et de leur produit sur le site de Natexbio ; ils bénéficieront d'une communication nationale et pourront se faire connaître à l'international en présentant leur produit sur le stand de Natexbio pendant le salon Natexpo.

Les trois lauréats recevront une dotation financière : 15 000 € pour le 1er prix,

6 000 € pour le 2e prix et 4 000 € pour le 3e prix. Ils pourront également nouer des contacts privilégiés avec les magasins bio et disposeront d'un stand de 3 m² lors de la prochaine édition du salon Natexpo prévi du 24 au 26 octobre 2021, à Paris.

Conditions de participation

Pour participer au Natexbio Challenge, les entrepreneurs doivent être âgés de 18 ans minimum, être établis en France et avoir débuté leur activité depuis trois ans maximum. Les candidats doivent exercer dans la filière bio, exclusivement dans la transformation ou la distribution de produits bio et être en capacité de présenter un prototype du produit, de la gamme de produits ou un descriptif détaillé d'un concept innovant de la distribution spécialisée bio, afin que la pertinence de leur projet soit évaluée par le jury. Enfin, ils doivent être dirigeants de leur entreprise et posséder au moins 50 % de son capital.

Concours en trois étapes

Le concours débute par le dépôt des candidatures, sur le site de Natexbio Challenge et avant le 31 mars. Ensuite, dix nominés sont sélectionnés selon les critères suivants :

l'originalité, l'innovation et l'écoconception du projet bio proposé ;

la pertinence de la proposition de valeur pour le consommateur ;

l'écoresponsabilité du business model de l'entreprise ;

l'esprit entrepreneurial du porteur de projet ;

le packaging : la forme et les matériaux utilisés ;

le mode de production et l'origine des matières premières ;

l'impact social environnemental de l'entreprise ;

les perspectives de création d'emplois.

Enfin, le jury désignera les trois lauréats, pour qui commencera alors l'accompagnement personnalisé.

Les lauréats des deux éditions précédentes

En 2020, Endro, une marque innovante de cosmétiques biologiques qui a notamment développé une gamme de déodorants et de dentifrices naturels, biologiques et conditionnés dans des bocaux consignés. Scheuer & Le Scao, qui conçoit des solutions brevetées de lavage artisanales et écologiques, ainsi que Brin de Foli, qui propose des préparations de ferment lactique biologique à destination de desserts végétaux, sont montées sur le podium du Natexbio Challenge.

En 2019, Nathalie Golliet et Marie Kerouedan, fondatrices de Résurrection, une marque spécialisée dans la confection de crackers bio réalisés à partir de drêches. Arnaud Lancelot, co-fondateur de CoZie, une marque de cosmétiques bio, “made in France” et zéro déchet, ainsi que Sylvie et Pascal Dumoulin, fondateurs du Labo Dumoulin, une marque spécialisée dans le kéfir de fruits bio, ont respectivement remporté les 1er, 2e et 3e prix du Natexbio Challenge.

Le jury et les partenaires du concours

Natexbio Challenge est soutenu par de grands professionnels de la filière bio, dont les syndicats Synadiet, Synadis Bio et Synabio, et les partenaires Cosmébio, la Confédération des PME, la Confédération nationale des junior-entreprises, BPIFrance, l'Agence Bio, Ingrébio, Vitagora et Ecocert. Son jury est également composé de professionnels du secteur de la bio, des entrepreneurs du secteur de la transformation et de la distribution spécialisée bio qui ont l'expérience et les compétences pour évaluer la qualité des projets proposés par les candidats.