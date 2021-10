Nasrin Sotoudeh, citoyenne d'honneur de la Ville de Paris

Nasrin Sotoudeh est une avocate iranienne reconnue internationalement pour ses combats en faveur de l'abolition de la peine de mort et pour avoir défendu des militants des droits des femmes et des minorités, des mineurs condamnés à mort, des journalistes.

Elle s'est vu attribué la citoyenneté d'honneur par la Ville de Paris. En 2012, elle avait déjà remporté le Prix Sakharov, remis par le Parlement européen.

En juin 2018, les autorités iraniennes l'ont arrêtée en vue de lui faire purger une peine de cinq ans de prison, à laquelle elle avait été condamnée deux ans auparavant.

Le 12 mars dernier, Nasrin Sotoudeh a été condamnée à 33 ans d'emprisonnement supplémentaires, ainsi qu'à 148 coups de fouet à l'égard d'un.e défenseur.e des droits humains en Iran ces dernières années.

Avant son arrestation, Nasrin Sotoudeh avait en effet critiqué les mesures de restrictions de l'accès aux droits de la défense mises en place en Iran.

Elle avait représenté lors de procès plusieurs femmes iraniennes qui avaient ôté leur hijab (voile islamique) en public, en dépit de la loi sur le code vestimentaire obligatoire.

« La ténacité avec laquelle Nasrin Sotoudeh continue de défendre les libertés fondamentales et les droits des femmes est exemplaire et source d'inspiration pour nous toutes et tous. La Ville de Paris lui décerne la citoyenneté d'honneur en marque de soutien et d'admiration face à son courage sans faille et par ce geste, demande sa libération immédiate », a indiqué Patrick Klugman, adjoint à la maire de Paris chargé des relations internationales et de la francophonie.