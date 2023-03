Naraya : Nouvel ensemble immobilier mixte à Suresnes

L’ensemble immobilier mixte de 11 000 m2 au cœur de la ville de Suresnes Naraya a dernièrement été livré par les groupes Terrot et Galia, qui ont travaillé sur le projet avec Mantrisse et Aream. Situé au 24-28 avenue du Général de Gaulle, ce nouveau bâtiment, qui offre une vue panoramique sur le Bois de Boulogne, Paris et ses monuments, ambitionne de « revitaliser » et « redynamiser » le quartier grâce à ses équipements, notamment une crèche, un centre médical et une salle de sport, mais aussi avec différents commerces, des bureaux, 84 logements et 170 places de stationnement.

Réhabilitation d’un immeuble de bureau

« Nous avons fait le choix d’un programme mixte qui s’inscrit parfaitement dans une ville en pleine évolution. Nous avons également cherché à recoudre le tissu urbain en ouvrant et requalifiant les espaces piétons, véritable élément structurant de la vie de ce quartier très vivant. Avec cette livraison, nous sommes ainsi fiers de constater la réconciliation de ce beau bâtiment neuf et ses abords avec le centre-ville », a déclaré Samuel Gelrubin, président du groupe Terrot. Il faut dire que le projet portait sur la réhabilitation d’un immeuble de bureaux datant des années 80 ainsi que la réalisationd’extensions en structures métalliques sur la partie logement.