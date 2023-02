NamR lance une augmentation de capital de 4,76 M€

La société de Data Intelligence au service de la transition écologique, namR, a récemment indiqué le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actions (DPS) d’un montant de cible de 4,76 millions d’euros par l’émission de quasiment 2 millions de nouvelles actions, pour lesquelles la souscription s’effectuera du 23 janvier au 6 février. L’entreprise a également annoncé que la Société Générale et la Banque des Territoires se sont engagées à souscrire respectivement à titre irréductible à hauteur de 2,052 millions d’euros et 1,368 million environ, mais également à titre réductible pour un montant maximum de 657 000 euros et de 632 000 euros.

Les deux banques y trouvent leur compte

« Les enjeux RSE sont au cœur du nouveau modèle de la banque SG, en vue de renforcer l’impact positif pour nos clients et nos territoires. Nous sommes ravis, à travers cette opération, d’accompagner la croissance de namR, et d’accélérer notre partenariat afin de nous permettre de proposer à nos 10 millions de clients des recommandations et conseils basés sur l’expertise de namR », a déclaré Aurore Gaspar Colson, directrice adjointe du réseau Société Générale en France.

Antoine Troesch, directeur des investissements de la Banque des Territoires, a, de son côté indiqué : « namR a développé un actif unique, une base de données géolocalisées sur plus de 34 millions de bâtiments en France métropolitaine et leur environnement. Elle sera utile aux collectivités territoriales et à leurs partenaires mais aussi à tous, propriétaires et gestionnaires de parcs immobiliers, particuliers et ceux qui assurent ou financent ces immeubles. Les informations fournies par la plateforme de namR permettent de mieux appréhender et piloter divers risques et de détecter et prioriser des actions ou des opportunités, comme la rénovation énergétique. Au bout du compte, l’offre de namR contribue à la transformation écologique des territoires et donc à l’intérêt général ».

Un accroissement des moyens financiers

Cette opération vise principalement à accroître les moyens financiers alloués au développement de namR, notamment en termes commerciaux et marketing, recherche et développement produit, ainsi qu’en termes de déploiement international. Elle s’accompagne également d’un renforcement de la gouvernance de la société, avec la cooptation, à l’issue de l’opération, de deux nouveaux administrateurs, représentant les nouveaux actionnaires précités, complétée à terme par la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants.

Un protocole d’investissement et un pacte d’actionnaires ont été également conclus entre la Société Générale Ventures, la Banque des Territoires, et les actionnaires historiques de namR : Grégory Labrousse, Chloé Clair, Emmanuel Bacry et Erick Euvrard.