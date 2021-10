Naissance du cabinet Bourayne & Preissl

Cyril Bourayne, ancien membre du Conseil national des barreaux, exerce à Paris depuis 1992. Il a cofondé en 1997 et géré le cabinet Dizier & Bourayne pendant près de 20 ans.



Sigrid Preissl y a collaboré à partir de 2005. Elle bénéficie d'une double culture franco-allemande et a traité en particulier des dossiers à dimension internationale.



En 2016, Cyril Bourayne et Sigrid Preissl ont voulu développer leurs synergies acquises par plus de 10 années de travail en commun, au sein d'une nouvelle structure, moderne, paritaire, dynamique, le cabinet «de niche» Bourayne & Preissl.

Dans ce cadre, ils poursuivront, avec leur équipe, leurs activités de conseil, la résolution des litiges, soit par le biais des modes alternatifs dont ils ont acquis la parfaite maîtrise (médiation, conciliation, procédure collaborative), soit devant les juridictions étatiques ou arbitrales devant lesquelles ils plaident régulièrement. Leur ambition est d'offrir un service compétitif d'excellence dans leurs matières de prédilection, le droit économique, le droit des transports et de la logistique, les risques industriels et le droit du travail.