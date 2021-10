Naissance de la marque In Extenso Finance et Transmission

Avec In Extenso Finance et Transmission, le groupe d’expertise comptable In Extenso complète son offre de services aux dirigeants de PME, par une offre pointue en fusions et acquisitions.

Pierre Marque, Directeur Général du Groupe souligne que « l’opération de rapprochement signée en janvier dernier avait permis l’alliance de deux grands acteurs sur leurs marchés respectifs » : MK Finance, numéro 6 sur les small et mid caps* (transactions des sociétés de moins de 50 millions d’euros en valeur d’entreprise) et In Extenso, le leader du marché de l’expertise comptable en France, membre du groupe Deloitte.

In Extenso Finance et Transmission est spécialisé dans le conseil en fusions et acquisitions d’entreprises et intervient plus particulièrement auprès des dirigeants de PME sur les transactions de 1 à 50 millions d’euros.

Christophe Estivin, Président de cette nouvelle structure précise que « les 4 domaines d’intervention d’In Extenso Finance et Transmission sont les fusions & acquisitions (acquisition / cession / spin-off, LBO, MBO, MBI, OBO, alliance stratégique, joint-venture), le conseil stratégique (mise en place de stratégies d’acquisitions ou de désinvestissements, étude et valorisation de société, mise en place de tableaux de bord), la restructuration financière (gestion du cash, optimisation du BFR, restructuration financière de la dette) et le financement (renforcement des fonds propres, obtention de financement bancaire, financements de l’innovation, aides à l’export, interventions OSEO…) »

In Extenso Finance et Transmission est constitué d’une équipe de 15 professionnels basés à Paris et de 8 délégués régionaux et d’une équipe d’une dizaine de collaborateurs en charge de la transmission dans les régions.