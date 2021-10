Naissance d'une Rue du Made in France éphémère

L'engouement pour le Made in France ne se dément pas. En à peine six ans, le salon MIF Expo qui se tient début novembre à Paris est devenu LE rendez-vous annuel des professionnels et des consommateurs qui souhaitent défendre l'économie locale en achetant des produits fabriqués en France.

Leur mantra est qu'il vaut mieux consommer des produits locaux que low cost.

Cet été, la rue Vertbois dans le 3e arrondissement, va devenir la « Rue du Made in France » avec plus de 100 entreprises françaises installées dans des concepts stores, qui poseront leurs bagages pour deux mois de partage, d'expériences et de shopping 100% hexagonal. L'inauguration se tiendra le mercredi 15 mai au 14 de la rue, à partir de 17h.

Les visiteurs pourront trouver leur bonheur dans des univers très variés : mode, food, sport, beauté, design, art de vivre… Des animations et ateliers divers viendront ponctuer ces deux mois riches en dates festives.

Pour ceux qui n'auront pas la chance de visiter la capitale, ils peuvent toujours aller sur prefrance.fr, « le Google du made in France » dixit son créateur.