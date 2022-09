MyUnisoft ou comment maîtriser son avenir numérique

Fort des nouveaux partenariats initiés en 2022 grâce aux API publiques mises à disposition des cabinets, la plateforme MyUnisoft est résolument tournée vers l’avenir et adaptée aux enjeux des cabinets de demain. Elle centralise toutes les réponses en termes d’automatisation et d’organisation. Faire le bon choix pour un cabinet, c’est supprimer la saisie, changer ses process de production pour fiabiliser les écritures comptables : demain, les EC seront des interpréteurs des flux numériques. Les plateformes numériques, qui sont arrivées en force au 76e Congrès à Bordeaux, sont en train de réinventer le métier d’EC, mais parfois sans eux. Sans réaction de la part des cabinets à l’heure de l’arrivée prochaine de la facture électronique, ils seront désintermédiés par les plateformes qu’ils n’auront pas choisies.

Grâce à l’écosystème ouvert MyUnisoft, le cabinet choisit librement les solutions connexes à la solution de production pour gagner en productivité et garder la maitrise de sa stratégie.

Avec une plateforme qui allie technologie de pointe, traitement de la Data et Intelligence artificielle, MyUnisoft propose à l'utilisateur une expérience unique qui l'accompagne dans son travail d'expert-comptable en toute sérénité. Ainsi, MyUnisoft permet à ses utilisateurs de se concentrer sur les missions à fortes valeurs ajoutées telles que l’accompagnement et le conseil des entreprises.

Ce sont plus de 70 éditeurs qui ont déjà fait le choix d’être MyUnisoft Connected et qui permettent ainsi aux EC d’être réellement au centre des flux.

En plus de ces partenariats avec des éditeurs externes, MyUnisoft intègre nativement les usages indispensables aux experts-comptables et à leurs clients grâce aux deux nouvelles solutions commercialisées en 2022 : Dayboard pour la gestion interne et Limpyd pour la gestion commerciale des TPE et PME.

Préparer l’avenir et conduire le changement

La veille du 77e Congrès, le 27 septembre, MyUnisoft organise une Keynote avec plusieurs tables rondes innovantes et une présentation de toutes les nouvelles fonctionnalités MyUnisoft. Attractivité de la profession, Facture électronique, la data et le management et transformation du métier sont les différents thèmes abordés lors de cette journée.

La Keynote fait intervenir des invités prestigieux et reconnus chacun dans leur domaine : Lionel Canesi, Caroline Hélin, Dominique Périer, François Millo, Stéphane Flahaut, Ugo Lopez, Thomas Bourgeois, Alexandre Meschberger, Lucas Barkat ainsi que Stéphane Dufresne, responsable de partenariats AG2R La Mondiale.