Mythes et défis de l'action managériale… Le leadership est un facteur de compétitivité, d’efficacité collective et de progrès social et environnemental. Il est au cœur de la vie managériale des entreprises et soulève de nombreuses interrogations : comment sait-on ce que l’on sait sur le leadership ? Quelles sont les dérives et les vertus du leadership charismatique ? Le leadership est-il une pratique rationnelle ? Quelles sont les limites et les possibilités des formations dédiées au leadership ? Comment appréhender les nouveaux défis de la mondialisation et du changement ?

Afin d’appréhender les dimensions morales, politiques et pratiques du leadership, l’auteur a interviewé 20 dirigeants de premiers plan (Vincent Bolloré, Alain Ducasse, Françoise Gri...) et 20 acteurs clés de la vie sociale des entreprises (Stéphane Fouks, Bruno Mettling, Véronique Morali...)…